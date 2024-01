Ethiopie: Le chef de l'ONU appelle à une réforme du système financier mondial pour le rendre plus inclusif

Addis Ababa — Les pays en développement doivent mener les efforts pour réformer les institutions et les cadres multilatéraux obsolètes, a déclaré le Secrétaire général de l'ONU António Guterres dans ses remarques au troisième sommet du Groupe des 77 (G-77) et de la Chine, qui s'est ouvert à Kampala, en Ouganda, dimanche.

Plus de 130 pays sont membres de ce groupe, le plus grand regroupement du Sud, représentant 80 pour cent de la population de la planète. Leur solidarité et leur partenariat sont essentiels pour construire un monde durable, pacifique et juste pour tous, a-t-il déclaré.

"Il faut se rendre à l'évidence : ceux qui bénéficient le plus du système actuel de gouvernance mondiale sont peu susceptibles de mener sa réforme. C'est donc de vous que doit venir l'élan du changement", a-t-il déclaré aux dirigeants. "Je vous demande instamment de continuer à faire avancer ces efforts.

Le secrétaire général était dans la capitale ougandaise ce week-end pour participer au sommet et à la dernière réunion d'un autre partenaire des Nations unies, le Mouvement des non-alignés (MNA), qui s'est tenue samedi.

Il a présenté les nombreux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, notamment la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030, ainsi que la reprise économique après la pandémie de COVID-19, le respect des droits de l'homme et l'action en faveur du climat.

"Si la coopération Sud-Sud est forte et s'approfondit, elle ne remplace pas la nécessité de respecter les engagements du Nord mondial, à savoir un engagement soutenu pour réduire la pauvreté et les inégalités, soutenir la croissance et renforcer la résilience dans les pays en développement", a-t-il déclaré.

Bien que le redressement de notre monde troublé nécessite une action mondiale efficace, M. Guterres a déclaré que "le système international actuel est dépassé, hors du temps et hors du rythme" car il a été établi lorsque de nombreux pays du G-77 étaient encore colonisés.

Il a appelé à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, estimant qu'il était paralysé par des divisions géopolitiques et que sa composition ne reflétait pas la réalité du monde d'aujourd'hui.

De même, le système financier mondial mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qui "n'a pas réussi à fournir un filet de sécurité mondial aux pays en développement en difficulté", doit également être réformé afin d'être plus inclusif.

"Pourtant, au milieu de toute cette morosité, il y a de l'espoir", a déclaré M. Guterres, rappelant que le Sommet sur les objectifs du Millénaire pour le développement de l'année dernière avait débouché sur une déclaration politique forte, et que le Sommet de l'avenir de septembre prochain offrait l'occasion de tirer parti de ce succès.

"C'est l'occasion de créer les conditions permettant aux pays de réaliser les ODD. De trouver un consensus sur les cadres permettant de relever les nouveaux défis. Et de construire un monde meilleur pour nous tous", a-t-il déclaré, notant que le sommet envisagera également de profondes réformes de l'architecture financière internationale.

Appelant le G-77 à s'unir contre la catastrophe climatique, M. Guterres a exhorté les membres à "demander aux pays développés de rendre compte de la justice climatique et de mener une transition équitable et juste, basée sur l'élimination progressive des combustibles fossiles et sur des investissements massifs dans les énergies renouvelables".

Les engagements financiers pris par les pays riches doivent également être respectés, et la clarification des 100 milliards d'USD promis annuellement pour l'action climatique ainsi que le doublement du financement de l'adaptation d'ici à 2025 ne sont que des points de départ.

Bien que le Fonds pour les pertes et dommages marque un pas en avant, "nous devons appeler à des contributions significatives qui n'ont pas encore été annoncées", a déclaré M. Guterres.

Le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Dennis Francis, a également pris la parole lors du sommet.

"Aujourd'hui, plus que jamais, le G77 et toutes les nations doivent s'unir et construire des ponts de dialogue, d'espoir et de coopération pour créer un monde plus équitable, plus juste et plus prospère pour tous", a-t-il déclaré.

Prévenant que la communauté internationale se trouve "littéralement à la croisée des chemins", il a exhorté les pays à "saisir l'occasion de sommets tels que celui-ci pour se consacrer à nouveau à nos valeurs fondamentales - des principes qui restent aussi pertinents et convaincants aujourd'hui qu'ils l'ont toujours été".

Faisant écho au secrétaire général, il a insisté sur la nécessité de réformer d'urgence les organisations multilatérales, y compris les Nations unies, et les institutions financières internationales, "afin de mieux reconnaître et exploiter l'importance du Sud".