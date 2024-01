Ile Maurice: L'UPSEE tire la sonnette d'alarme

L'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) ne compte pas rester les bras croisés après le décès tragique de Kevin Jainsingh Ramlall. Arvind Bhojun, président de l'organisme, a annoncé une mobilisation à Flacq et réclame un Fact-Finding Committee. «Nous demandons un Fact-Finding Committee et que ce rapport soit rendu public pour que la justice prime. Un père de famille a perdu la vie. Que ceux qui ont fauté assument leurs responsabilités. Nous allons solliciter les autorités pour une marche pacifique et un sit-in», confie Arvind Bhojun.

Kevin Jainsingh Ramlall, un habitant de Flacq, âgé de 38 ans et employé en tant qu'attendant au collège privé Darwin à Flacq, est décédé le 12 janvier après une chute du toit de l'école, le 14 novembre 2023. Il avait reçu l'ordre d'effectuer des travaux de waterproofing alors qu'il n'était pas qualifié pour ce travail et n'était pas équipé pour assurer sa sécurité.

Kevin Ramlall a trouvé la mort en faisant une lourde chute.

Arvind Bhojun déplore que, ce jour-là, le trentenaire ainsi que d'autres agents d'entretien avaient dû grimper une échelle et transporter des équipements sur leurs épaules. Il déplore le «blame game» des responsables après ce drame. Arvind Bhojun souligne que, malheureusement, plusieurs attendants des établissements privés sont forcés d'effectuer des travaux qui ne sont pas dans leur scheme of duty. S'ils refusent, ils subissent du harcèlement ou sont contraints de partir. Beaucoup d'entre eux acceptent, par peur de perdre leur emploi.

Arvind Bhojun dit avoir plusieurs plaintes et photos choquantes où ces catégories d'employés sont obligées de faire des travaux de maçonnerie, entre autres, dans des conditions dangereuses et sans équipements de protection. «Ena enn explwatasyon extraordiner avek bann amployé minor grade. Private Secondary Education Authority (PSEA) donne tous sa bann lekol privé la grant pou sa bann zafer la. Kifer zot pas solisit bann kontracter kalifié pou fer sa? Eski zot pé ankes kas o détrima invoice fiktif ek lavi dimounn? Eski PSEA ena kontrol si pé issue invoice fiktif? Nou pa pou toler okenn cover-up. Nou demann minister ledikasyon met presion lor PSEA pou ki li veyé ki pena okenn abi.»

Pour Arvind Bhojun, l'exploitation, le harcèlement et les conditions de travail dangereuses des attendants ne peuvent être tolérés. Il est temps que toutes les parties prenantes unissent leurs forces pour mettre fin à ces pratiques abusives et respectent les droits fondamentaux de ces employés. Il souhaite que des mesures concrètes soient prises avec la mise en place de mécanismes, d'inspections régulières et de sanctions sévères contre les directeurs d'écoles qui ne respectent pas les droits de leurs employés.