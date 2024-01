Cote d'Ivoire: Can 2023 /Invest in Bouaké - Une opportunité pour présenter les potentialités économiques et touristiques de la région du Gbêkê

En vue de promouvoir les potentialités et le développement de l’activité économique locale, et conformément à sa vision de bâtir un Bouaké nouveau, la municipalité de Bouaké organise, en marge de la Coupe d’Afrique des Nations de football (Can 2023) en Côte d’Ivoire, avec l’appui du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) et du Comité de Concertation Etat Secteur Privé (Ccesp), un forum dénommé « Invest In Bouaké ». Cet important évènement se tiendra les 25 et 26 janvier 2024 à la préfecture de la ville. Rapporte le Cicg.

Selon cette source officielle, le Forum Invest In Bouaké a pour objectif général de promouvoir les potentialités économiques, les projets et opportunités d’investissements dans les secteurs prioritaires de la commune de Bouaké.Ce forum verra la participation des institutionnels et représentants de l’administration publique nationale, d'investisseurs et chefs d'entreprises nationaux et étrangers, présents à l’occasion de la Can 2023, notamment ceux des pays du Groupe D, les collectivités territoriales décentralisées et les populations de la région du Gbêkê.

La ville de Bouaké, « ville cosmopolite, cité paisible et prospère, carrefour d’échanges par excellence et pôle agroéconomique et de développement inclusif », deuxième plus grande ville du pays de par sa population, est l’hôte du Groupe D, composé des sélections nationales de l’Angola, de la Mauritanie, du Burkina Faso et de l’Algérie. La capitale de la Région du Gbêkê accueillera au total 9 rencontres, entre le 15 janvier et le 6 février 2024.