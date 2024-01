Guinée Equatoriale: Coopération Cémac-Banque mondiale - Malabo accueille la réunion des experts des deux institutions

Dans le but de faire le point sur les projets inscrits dans le portefeuille de la Banque mondiale (BM) et dresser un nouveau plan d'action et de coopération, une réunion de haut niveau rassemblant les experts de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et ceux de la BM s'est ouverte le 22 janvier à Malabo, en Guinée équatoriale.

Selon le président de la commission Cémac, Baltasar Engonga Edjo'o, la rencontre qui prendra fin le 24 janvier permettra aux participants de faire le bilan de la coopération entre la BM et la Cémac. Ils échangeront également sur la mise en oeuvre des futurs projets prioritaires, notamment ceux financés par la BM sans oublier leurs contraintes d'exécution.

« Notre rencontre sera une occasion propice pour examiner et faire l'état des lieux de la mise en oeuvre de nos projets communs. Cela nous permettra de connaître toutes les contraintes et obligations afin de prendre les mesures idoines pour améliorer nos performances et la qualité du portefeuille qu'il faut réserver », a précisé le responsable de la commission Cémac. Il a conclu que les experts aborderont aussi de front les questions liées à l'évaluation des infrastructures de transport de la zone Cémac. C'est pourquoi, au terme de la rencontre, un rapport conjoint assorti d'un plan d'action et récapitulant leurs discussions sera élaboré.