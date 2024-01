Congo-Brazzaville: Secteur privé - Les entreprises congolaises à l'école de la RSE

Des dirigeants des sociétés seront formés, du 5 au 9 février prochain, à Brazzaville, à la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Initiée par le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, en partenariat avec le syndicat patronal Unicongo, cette session vise à vulgariser la stratégie d'inclusion et de la politique de diversité en matière de RSE.

La problématique de la RSE est, de nos jours, au coeur du management des entreprises, dans un contexte de développement durable destiné à réduire les impacts négatifs des activités humaines sur l'environnement. Elle couvre plusieurs thèmes touchant à l'image de l'entreprise parmi lesquels figurent la gouvernance de l'organisation, l'environnement, les droits de l'homme, le développement local, les conditions de travail, les questions relatives aux consommateurs...

Au Congo, cette problématique concerne principalement les entreprises du secteur pétrolier, les mines et le bois. Ainsi, la session de formation sur la RSE et la durabilité, qui se tiendra en ligne et en présentiel, au siège d'UniCongo, verra la participation avec des experts et professionnels du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Celle-ci est ouverte aux représentants des structures publiques, des entreprises, des agences de promotion des investissements et des organisations du secteur privé (patronat, chambres de commerce, bourses de sous-traitance, etc.).

Le programme de l'activité prévoit un premier module consacré à la compréhension de la Norme ISO 26 000 et des enjeux de la RSE au Congo ainsi qu'en Afrique: « Rappel de l'historique de la RSE et de quelques référentiels », « Présentation de la Norme ISO 26 000 sur la RSE », « Compréhension des enjeux de la RSE en Afrique », « Loi sur le développement durable au Congo avec son volet RSE et tour d'horizon de la dynamique RSE en Afrique ».

Le deuxième module aborde la conception d'une politique et mise en oeuvre d'une démarche de RSE et de durabilité, notamment « Compréhension du processus de réalisation d'un audit RSE », « Méthodologie d'élaboration d'une démarche RSE et durabilité », « Modalités de consultation des parties prenantes », « Processus de conception d'une politique RSE et de durabilité », « Outils et méthodologie de pilotage d'une stratégie RSE ». En plus d'un troisième qui traite des risques et opportunités carbones, diagnostic des émissions de gaz à effet de serre et stratégie bas carbone.

Autour des deux derniers modules, 4 et 5, respectivement sur l'éco-communication et les achats responsables selon la norme ISO 20 400, les participants vont échanger notamment sur « L'éco-communication : démarche et benchmark », « Communication responsable », « Communication sur la RSE et élaboration d'un rapport RSE », « Compréhension des enjeux liés aux achats responsables », « Méthodologie de prise en compte de la RSE dans la chaîne d'approvisionnement » et « Mise en place d'une stratégie d'achats responsables selon la Norme ISO 20 400 ».