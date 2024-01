Congo-Brazzaville: Recherches - Agritech, un nouveau projet pour promouvoir une agriculture résiliente

Le projet Agritech, dont la mission est de promouvoir une agriculture intelligente, durable et climato-résiliente au Congo, a été présenté, le week-end dernier, à la cité scientifique de Brazzaville, ex-Orstom.

Agritech est initié par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (Anvri), une structure sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. C'est un cadre collaboratif dédié à l'innovation et à l'agriculture, précisément dans les domaines du maraîchage, des polycultures et de l'arboriculture fruitière.

Le projet qui a pour coordonnateur général le Dr Edmond Miabangana vise cinq objectifs spécifiques, parmi lesquels, celui de promouvoir la culture scientifique et de susciter son éveil en milieu jeune. Il s'agit aussi de créer une activité agricole intelligente de 1000m2 ; de mettre en place une pépinière arboricole pédagogique de 500 m2 réservée à la formation pratique et à la démonstration des techniques améliorées de production.

Agritech permet aussi de réaliser des travaux de recherche et de développement, d'assurer un accompagnement technico-économique et juridique des porteurs de projets innovants, d'initier et de former les jeunes dans la conception et l'implémentation des solutions technologiques dans le domaine agricole.

Pour préparer la phase opérationnelle du projet, il est déjà mis en place une parcelle expérimentale agricole intelligente de 1000 m2, réservée à la recherche agronomique et dotée de nouvelles technologies.

Dans cet espace, il y est installé une serre automatique et intelligente composée d'une application androïd de contrôle du jardin, d'identification des plantes et de diagnostic des maladies de culture, ainsi qu'une application du contrôle anti-intrusion.

S'exprimant à l'occasion, le président du comité de pilotage du projet a appelé la communauté scientifique à se l'approprier afin de booster le secteur agricole.

« Agritech est un projet fédérateur et à très forte vocation pédagogique qui appelle une synergie entre les différents acteurs du système national de la recherche scientifique et de l'innovation. Nous pouvons dire que le projet Agritech est comme un bébé qui vient de naître et n'appartient plus à son principal géniteur, mais à toute la communauté scientifique, technique et financière concernée par le développement agricole », a indiqué Patrick Obel Okeli.