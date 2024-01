Congo-Brazzaville: Autriche - Édith Itoua présente ses lettres de créance

La diplomatie congolaise s'officialise au fur et à mesure de l'étendue de la juridiction de l'ambassade du Congo en Allemagne. Après la République tchèque, le 8 décembre dernier, l'ambassadeur Édith Itoua a présenté, le 15 janvier, ses lettres de créance à Alexander Van der Bellen, président fédéral de la République d'Autriche.

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Vienne, au Palais impérial de Hofburg, résidence officielle du président autrichien, Édith Itoua a remis ses lettres de créance au président fédéral de la République d'Autriche. Elle a tout d'abord adressé les salutations du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, au président aurichien, et a fait part de son souhait de renforcer les relations bilatérales et de coopération entre le Congo et l'Autriche, dans les domaines diplomatique, économique, culturel et de l'environnement.

Le président autrichien, attentif et rassurant, européen convaincu, a pris en compte les attentes de la diplomatie congolaise et a mentionné ses convergences de vue sur les domaines de relations bilatérales et de coopération évoqués.

Édith Itoua a souligné le rôle vital que joue la République du Congo du fait de sa situation dans le Bassin du Congo, en vue du ralentissement des changements climatiques à l'échelle mondiale.

En marge de la diplomatie classique, elle a mis à profit son séjour à Vienne pour être reçue au siège de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole par le secrétaire général, Haitham al-Ghais, et a également effectué une visite à la représentation de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, où elle a eu un entretien avec le directeur général, Gerd Müller. À son agenda également, un entretien à la Chambre de commerce de Vienne avec les responsables du département Afrique de ladite chambre.

L'ambassadeur Édith Itoua a achevé son séjour en recevant, cette fois-ci, la communauté congolaise en présence du consul honoraire du Congo à Vienne, Litschauer Martin.