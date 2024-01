Congo-Brazzaville: Formation - Des Congolais envoyés en Corée du Sud

Sélectionnés dans le cadre de l'application d'un accord signé entre le Congo et la Fondation international Youth Followship, neuf experts congolais ont quitté Brazzaville, le 21 janvier, pour Séoul, en Corée du Sud.

Avant de prendre leur vol, le conseiller à la jeunesse et à la l'éducation civique, Florian Koulimaya, a fait savoir aux neuf experts que le séjour en Corée qui fait office de formation est la matérialisation des instructions du chef de l'Etat par le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé. Celui-ci avait séjourné à Séoul et avait signé un accord avec la Fondation international Youth Followship, pour former des officiers et cadres issus des ministères de l'Intérieur, des Hydrocarbures et du Conseil consultatif de la jeunesse afin d'enrichir la qualité de la formation des centres d'insertion et de réinsertion, dont celui d'Aubeville.

« Donc, ces officiers ici présents vont séjourner à Séoul pour procéder à la phase finale de leur formation, parce qu'il y avait une préformation qui s'est tenue ici à Brazzaville pendant deux mois. Donc, ils feront deux semaines là-bas et quand ils reviendront, directement, ils serviront au sein de ces centres », a précisé le conseiller Florian Koulimaya.

Selon le capitaine de la gendarmerie nationale Amédée Saturnin Gnongo, ces experts suivront un module de formation en Corée dans le cadre du changement des mentalités. « C'est un module qui est crucial dans le cadre de la réforme et de l'insertion des jeunes », a-t-il signifié. « Au fait, nous sommes dans la continuité. C'est une formation qui avait déjà commencé, il y a deux mois de cela. Nous allons en Corée juste pour affiner tout ce que nous avons appris ici avec l'ONG coréenne, toujours dans le cadre du changement des mentalités. Je pense que l'intention du gouvernement, à travers le ministre de la jeunesse, est claire ; c'est de venir apporter une touche à l'édifice. Il s'agit, dans le cadre de la formation, de donner la connaissance à ceux-là qui en ont besoin. Nous avons les jeunes. Il y a ceux-là qui se sont égarés, ne savent plus là où aller. Cette formation nous permettra de donner encore de l'espoir à ces jeunes », a-t-il ajouté.