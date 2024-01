Algérie: Aïn Temouchent - Commémoration du 12e anniversaire du décès du Moudjahid Belhadj Bouchaib, membre du groupe des 22

AIN TEMOUCHENT — La wilaya d'Aïn Temouchent a commémoré, lundi, le 12e anniversaire du décès du membre du groupe historique des 22, le Moudjahid Belhadj Bouchaib, dit Si Ahmed, en présence des autorités locales et de la famille révolutionnaire.

A cette occasion, l'Université Belhadj Bouchaib, en coordination avec la Direction des Moudjahidine et des Ayants-droit, a organisé une série d'activités, au cours desquelles le Club "Nebras" des étudiants universitaires a participé à l'exposition d'un ensemble de livres historiques commémorant les exploits et l'héroïsme de plusieurs martyrs et de Moudjahidine de la Glorieuse Guerre de libération, en plus de la distribution de brochures spéciales sur la biographie et la lutte du défunt Moudjahid Belhadj Bouchaib.

Le Club scientifique activant à la Faculté des Sciences et de la Technologie a, pour sa part, présenté quelques innovations conçues par un certain nombre d'étudiants de la même université, tout en attribuant un pavillon pour l'exposition de photos mettant en valeur les étapes de la lutte du Moudjahid.

Le Secrétaire général de la wilaya, Fouad Aïssi, a présidé la dénomination de la salle des réunions de l'Université Belhadj Bouchaib d'Aïn Temouchent au nom de l'universitaire spécialisé en Biologie, le regretté Nasreddine Moudhen, décédé en 2022.

Un film documentaire a été également projeté, à cette occasion, mettant en lumière les différentes étapes de lutte dans le parcours du défunt Moudjahid Belhadj Bouchaib (13 juillet 1918-22 janvier 2012).

Le Moudjahid Belhadj Bouchaib est né dans la wilaya d'Aïn Temouchent, où il fut militant au Parti populaire algérien (PPA), puis délégué du parti à Aïn Temouchent, avant de rejoindre le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD), et a été membre de l'Organisation Spéciale (OS).

Il participa avec de nombreux Moudjahidine à l'attaque de la poste d'Oran, le 5 avril 1949.

En 1950, il est poursuivi par la police coloniale française et rejoint le Groupe historique des 22, où il est nommé responsable de la direction de la wilaya historique IV aux côtés de feu Rabah Bitat et du martyr Souidani Boudjemâa. Il fut arrêté, en septembre 1955, et emprisonné jusqu'à l'indépendance.

Le professeur en Histoire, Mohamed Guennache, a présenté une intervention dans laquelle il a évoqué le parcours militant de cette personnalité historique, notamment dans le domaine sportif, sachant que feu Belhadj Bouchaib fut un sportif affilié à l'Union sportive musulmane d'Aïn Temouchent.

Les autorités coloniales l'ont accusé d'exercer des activités politiques sous couvert de la pratique sportive. Le défunt milita également au sein du mouvement scout, sachant que ces étapes ont eu de l'importance dans son parcours et ont affiné sa formation politique.

Pour sa part, le Secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine d'Aïn Temouchent, Mokhtar Bencharat, a souligné que la commémoration de l'anniversaire du décès du Moudjahid Belhadj Bouchaib constitue une étape importante, dont le but est de "se souvenir de ses exploits et de la gloire de ceux qui ont milité pour l'Algérie", appelant les étudiants et les jeunes à "tirer les leçons et aiguiser leur détermination afin de poursuivre la bataille de la construction et du développement", en complément des sacrifices des Moudjahidine et des chouhada de la Glorieuse Guerre de Libération.