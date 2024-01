Algérie: Gymnastique - Une convention de parrainage entre MADAR Holding et Kaylia Nemour

ALGER — Le groupe "MADAR Holding" a signé une convention de parrainage et de sponsoring avec l'athlète algérienne, Kaylia Nemour, vice-championne du monde 2023 de gymnastique et distinguée meilleure sportive de l'année 2023 au sondage organisé par l'Agence Presse Service (APS), pour une durée d'un an renouvelable, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cette convention, paraphée par M. Amara Charaf-Eddine, PDG de MADAR Holding, et Mlle Kaylia Nemour, prévoit le soutien financier et matériel de la société au profit de la sportive dans le cadre des compétitions nationales et internationales auxquelles elle participera en 2024, précise le communiqué.

De son côté, Kaylia Nemour s'est dite "honorée par la confiance" que lui témoigne le groupe public et a promis de "tout mettre en oeuvre pour être à la hauteur de ce partenariat".

En parrainant cette jeune athlète, distinguée Meilleure sportive algérienne de l'année 2023, MADAR Holding réaffirme son engagement en faveur de l'excellence et son soutien aux nombreux talents de la jeunesse algérienne.

"Kaylia Nemour, fierté du sport national, symbolise par son parcours les valeurs que notre groupe promeut: dépassement de soi, persévérance, détermination. Son palmarès force l'admiration et témoigne de son immense potentiel. MADAR Holding se réjouit d'accompagner cette championne dans la poursuite de ses objectifs sportifs et souhaite l'aider à continuer à porter haut les couleurs de l'Algérie. Ce parrainage s'inscrit pleinement dans la vision de notre groupe en matière de promotion du sport et de soutien à la jeunesse algérienne", conclut le communiqué.

Au sondage de l'APS, Kaylia a obtenu 112 points: 20 fois citée en première position et quatre fois en seconde, par les 35 organes de presse votants. Elle a devancé les boxeuses Imane Khélif (72 pts) et Roumaissa Boualem (33 pts).