Algérie: Le RND salue les acquis obtenus par l'Algérie au cours des quatre dernières années

ALGER — Le Rassemblement national démocratique (RND) a salué, dimanche, les acquis obtenus par l'Algérie au cours des quatre (4) dernières années, grâce à la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans un communiqué rendu public au terme de la réunion périodique de son bureau national, présidée par le Secrétaire général (SG) du parti, Mustapha Yahi, le RND "a salué les réalisations et les acquis obtenus par l'Algérie au cours des quatre (4) dernières années, grâce à la concrétisation des engagements du président de la République contenus dans son programme présidentiel".

Le parti s'est, aussi, réjoui "de la réussite de l'Algérie à préserver son indépendance financière et économique, en dépit des crises et des tensions que connaît le monde", exhortant l'ensemble des responsables et élus des institutions de l'Etat à "faire de 2024 l'année du renforcement de l'édification de l'économie nationale intégrée, en tirant profit du budget financier sans précédent prévu au titre de la loi de finances de cette année pour soutenir le développement national et local".

Par ailleurs, le RND a affirmé l'importance de l'adoption du nouveau code de la commune afin de "réaliser l'intégration entre les composantes des collectivités locales et de relancer la dynamique du développement local".

Le parti a, d'autre part, mis en avant "l'importance des mesures prises à l'effet d'assurer la disponibilité des produits de large consommation, en prévision du mois sacré de Ramadhan", annonçant "son soutien absolu aux mesures prises par les pouvoirs publics pour contrôler les opérations d'approvisionnement du marché et lutter contre le monopole, la spéculation illicite et les pratiques frauduleuses".

Au plan international, le RND a exprimé "sa fierté des positions de la diplomatie algérienne en vue d'instaurer la paix et la sécurité internationales, et défendre les causes justes de par le monde, particulièrement les causes palestinienne et sahraouie".