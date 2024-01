Algérie: Mila - La mosquée Abou El Mouhadjir Dinar 'représente l'histoire de l'islam en Algérie'

MILA — Le président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, a souligné, dimanche à Mila, que la mosquée Abou El Mouhadjir Dinar représentait "l'histoire de l'islam en Algérie".

Lors d'une allocution prononcée à l'ouverture d'une journée d'étude organisée à Mila par le HCI, en coordination avec les services de la wilaya, relative à "l'investissement dans l'oeuvre d'Abou El Mouhadjir Dinar et son impact sur le renforcement du référent national religieux", M. Ghlamallah a indiqué que ce "Moudjahid-savant" a oeuvré à rapprocher l'islam de la population, appelé à l'unification de la nation et fondé, à Mila, une mosquée qui représente, aujourd'hui, l'histoire de l'islam en Algérie ».

Pour sa part, le représentant du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Samir Djaballah, a salué, dans son intervention, le choix de la personnalité d'Abou El Mouhadjir Dinar en tant que thème de cette rencontre scientifique en raison de la dimension religieuse, historique et culturelle que cela implique.

Le même intervenant a également salué « le grand soin apporté à l'aspect historique et à la richesse des personnalités marquantes et des événements qui nécessitent considération et émulation dans les programmes éducatifs en Algérie, en raison de leur importance dans la consolidation de l'identité nationale, du référent religieux et dans le renforcement du sentiment d'appartenance » qui font partie, a-t-il souligné, des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Pour sa part, le représentant du ministre de la Culture et des Arts, M. Ramdane Bennia, a souligné, dans son intervention, le lien entre Mila et la personnalité d'Abou El Mouhadjir Dinar, énumérant les vertus de ce dernier et leur impact sur ses habitants.

Le Dr. Kamel Bouzidi, membre du HCI, a souligné, quant à lui, les valeurs adoptées par Abou El Mouhadjir Dinar en matière de tolérance, de générosité, de fraternité, de non-violence et de fermeté dans la diffusion du message.

Après un riche débat qui a suivi les différentes interventions, avec la participation d'un public constitué de cadres de la wilaya et du secteur des affaires religieuses et de chouyoukh de zaouias, le président du HCI, accompagné des autorités locales s'est rendu à la mosquée Abou El Mouhadjir, dans le vieux Mila, où il s'est enquis des travaux en cours pour la restauration de ce lieu de culte, entamés le 11 janvier dernier sous la supervision de la direction locale de la culture et des arts.