Afrique: CAN2023 - Houssem Aouar, « Il faut être fort mentalement, demain »

Présent au côte de son entraîneur Djamel Belmadi en conférence de presse d'avant - match, le milieu de terrain algérien de l'AS Roma, Houssem Aouar pense qu'il faudra être très fort mentalement pour remporter les trois points face aux Mourabitounes, demain au stade de la Paix à Bouaké.

« On sait que c'est un match à enjeu, nous en avons conscience, mais on a l'habitude, on n'a pas eu assez de temps pour préparer ce match, mais il faudra être forts mentalement. Je pense qu'il n'y pas de problème dans les tête, il y a de grands joueurs, certes on n'a pas gagné en phase finale de la CAN depuis 2019, mais ça reste juste des statistiques. », a expliqué le milieu de terrain algérien.

Aouar estime qu'il est prêt à tenir sa place face à la Mauritanie.

« Je n'ai pas joué la dernière rencontre, je suis prêt, quand on est en sélection on se doit de se tenir prêt, même en étant sur le banc. Demain, on sera tous prêts».

Enfin, interrogé sur la forme du capitaine Riyad Mahrez qui est passé à côté lors des deux premières rencontres de la poule, Aouar a expliqué que « Mahrez est un joueur d'expérience, il a vécu des moments compliqués dans sa carrière, c'est un joueur travailleur et serein, nous avons confiance à 100% en notre capitaine».