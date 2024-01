Afrique: CAN2023 / Amir Abdou ( Coach de la Mauritanie) - « On va jouer nos chances face à l'Algérie »

Amir Abdou, le sélectionneur de la Mauritanie, estime dans la conférence de presse d'avant - match que son équipe va affronter une équipe d'Algérie très costaude mais, ses joueurs vont tout faire pour remporter cette rencontre et tenter derrière de passer au second tour.

« Ce match va être très compliqué, on va jouer contre une équipe de qualité et des joueurs de très haut niveau. On n'est pas là pour distribuer des points, on va jouer nos chances, l'Algérie fera tout pour se qualifier, mais la Mauritanie va chercher sa première victoire en phase finale. On n'a pas les mêmes objectifs. On reste focus sur nos objectifs, à la conquête de notre premier succès, à nous d'être performants», a expliqué l'entraîneur Franco - Comorien.

Et d'ajouter « J'aimerais bien frapper un bon coup face à l'Algérie et créer la surprise comme ce fut le cas avec les Comores à la CAN-2021. Sur le plan de l'effectif, tous les joueurs sont prêts, on s'est bien préparés.L'équipe algérienne va jouer avec cette envie d'aller chercher la qualification, mais on ne sera pas passifs. Il va falloir qu'on garde les bonnes choses deux matchs qu'on a joué»

« l'Algérie est meilleure que nous techniquement..»

Le coach de la Mauritanie a reconnu que l'Algérie est supérieure techniquement sur son équipe, mais il fait confiance à son équipe.

« Ce sera une belle confrontation. L'Algérie est largement meilleure sur le plan technique et l'animation, mais on est capables de faire très mal dans les transitions, le rapport de force va se jouer dans l'antre-jeu, ils peuvent marquer à n'importe quel moment, à nous de faire bloc pour être efficaces sur le plan défensif. Certes, L'Algérie sera un autre calibre par rapport au Burkina Faso et l'Angola, même si elle n'a pu gagner ses deux premiers matchs, à nous de répondre présents dans les duels et répondre bien tactiquement», a t-il indiqué.

« On n'est pas la pour faire plaisir au peuple algérien »

Le sélectionneur de la Mauritanie insiste sur le fait que son équipe va jouer le jeu à fond face aux Verts.

« On n'est pas là pour faire plaisir au peuple algérien, ça va être un beau combat, nous allons jouer avec toutes nos forces, à nous de les faire douter jusqu'au bout, et aller chercher la qualification.

On a fait des erreurs comme les autres équipes l'ont pu faire, on va se servir de ça, il faut être plus concentrés. Nous devons exploiter les carences de l'équipe algérienne, qui peut faire très mal. La détermination et l'envie sera importants sur ce match. Je m'attends à un combat physique et une guerre psychologique», conclu t-il.