Afrique: CAN 2023 – Les supporters rivalisent d'ardeur pour assurer l'ambiance

La Coupe d’Afrique des nations Total Energies, est la plus importante compétition africaine de football. L’édition de cette année débutée depuis le 13 janvier est organisée par la Côte d’Ivoire.

Elle est spécialement marquée par la culture et l’hospitalité du pays qui respire actuellement la joie et l’euphorie entres les supporters venus de partout et les Ivoiriens qui assurent que cette CAN fera partie des meilleurs jamais organisées.

L’ambiance de la CAN est assurée par les supporters des 24 équipes présentent au bord de la Lagune Ebrié. En effet, ils sont dévoués à soutenir leurs équipes aux rythmes des tambours et fanfarons agrémentés par des symboles représentatifs de chaque pays.

Considérés comme 12ème homme sur le terrain, les supporters assurent un rôle spécial pour les joueurs de par leur encouragement énergétique qu’ils leur fournissent.

Cependant, sur les réseaux sociaux, l’ambiance est bouillonnante entre supporters surtout les Ivoiriens et les Camerounais qui se tancent depuis le début de la compétition. Sans oublier les Sénégalais et leurs voisins de la Gambie, et de la Guinée, qui sont dans une tendance parfois électrique.

Ceci pour dire que les matchs se jouent et se gagnent d’avance sur les gradins entre supporters. Certains brandissent leurs drapeaux et d’autres se font peindre le corps aux couleurs de leurs nations respectives propulsant les joueurs à faire des expériences exceptionnelles.

Assurément, le Sénégal, détenteur du titre, est accompagné par une importante délégation de leurs supporters. Ces derniers ne se laissent pas faire et nourrissent l’espoir d’obtenir une 2ème étoile dans cette 34ème édition de la CAN.

Ayant assuré leur entrée en lice, les supporters des Lions de la Teranga ne se gênent pas de crier partout leur suprématie et se sentent dévouer à ramener la coupe au pays.

Dans un entretien accordé à Cafonline, le capitaine des Lions Kalidou Coulibaly a demandé aux supporters sénégalais d’être derrière eux pendant la compétition et de prier pour la sélection. « Leur soutien nous mènera loin dans la compétition, nous les représenterons bien et leur ferons un gros cadeau à la fin », a-t-il déclaré.

Les Ivoiriens, pour leur part, sont bien présents dans les stades et partagent une ambiance chaleureuse et conviviale avec leurs hôtes.