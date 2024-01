Afrique du Nord: Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, ne ménagera aucun effort pour défendre la cause palestinienne (Délégué du Royaume auprès de la Ligue arabe)

Le Caire — Le Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ne ménagera aucun effort pour défendre la cause palestinienne juste, a affirmé, lundi au Caire, l'ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Ait Ouali.

Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ne ménagera aucun effort pour défendre la cause palestinienne juste dans tous les fora internationaux en mobilisant ses moyens et ses relations pour relancer le processus de paix, dans la perspective de l'instauration d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale et capable d'interagir avec son environnement international en toute souveraineté, a indiqué le diplomate marocain qui présidait une réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents, consacrée à l'examen de l'évolution de la situation en Palestine.

Le Maroc a toujours été et restera aux côtés du peuple palestinien et de son gouvernement dirigé par le Président Mahmoud Abbas Abou Mazen, a-t-il dit, notant que le Royaume, qui a adopté les valeurs de paix en tant que choix stratégique, ne cesse d'appeler à favoriser un horizon politique basé sur la solution à deux États, tel que convenu au niveau international, comme option réaliste à même d'assurer la sécurité des peuples de la région et de les protéger du cycle de violence et de guerres.

M. Ait Ouali a insisté que le règlement de la question palestinienne est la clé de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région, relevant que la résolution de cette question conformément aux résolutions de la légitimité internationale et du Conseil de sécurité, et sur la base de la solution à deux États, est le moyen d'établir une paix juste et globale et d'assurer la sécurité et une vie décente pour l'ensemble des peuples de la région.

Cette réunion, tenue à la demande de la Palestine, a été consacrée à l'examen des mesures politiques, juridiques et diplomatiques à entreprendre ou à soutenir dans le cadre de la Ligue des Etats arabes.