Maroc: Les agences de presse africaines appelées à jouer un rôle central dans l'affirmation de la souveraineté du continent (président de la FAAPA)

Salé — Les agences de presse africaines sont appelées à jouer un rôle central dans l'affirmation de la souveraineté du continent, a souligné, lundi à Salé, le président de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), Directeur général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), M. Fouad Arif.

"Cette souveraineté paraît aujourd'hui être de plus en plus déterminante, au vu des transformations que connaît notre secteur d'activité, et d'une actualité toujours plus complexe sur notre continent", a relevé M. Arif qui intervenait à l'ouverture de la 7ème Assemblée Générale qui se tient sous le thème "L'information Africaine : un enjeu de souveraineté majeur".

Il a, dans ce sens, affirmé l'importance de se pencher sur les moyens de relever ce défi, l'ambition étant de créer un espace dynamique pour discuter des enjeux cruciaux entourant la souveraineté africaine dans le domaine de l'information.

Cette reconquête de la souveraineté se doit d'être marquée par une réelle évolution du discours médiatique, qui doit se distinguer par une réappropriation du récit national de manière individuelle, et celle du récit collectif au niveau continental, a poursuivi M. Arif, expliquant qu'il s'agira de permettre à l'information africaine d'être traitée avec une réelle "patte" africaine, en choisissant des thématiques, des angles et intervenants qui reflètent la réalité de notre continent.

"Il s'agit pour nous, à travers cette importante institution qu'est la FAAPA, de travailler ensemble à replacer nos spécificités africaines au coeur de notre traitement de l'information, qu'elle soit culturelle, politique ou économique", a-t-il estimé.

M. Arif a, par ailleurs, affirmé que la 7ème Assemblée Générale de la FAAPA se veut un événement d'envergure, auquel sont associés des experts des médias et des personnalités éminentes de la région atlantique africaine réunis, avec les Directeurs Généraux des agences de presse africaines, pour approfondir la réflexion dans le cadre d'un panel sur la thématique de la "Souveraineté Africaine en Action : Perspectives sur l'Information et l'Initiative pour la Façade Atlantique".

Ce panel a pour objectif de mettre en avant le rôle des agences de presse en général, et de la FAAPA en particulier, dans la promotion de la coopération informationnelle au niveau de la façade Atlantique, dans l'accompagnement des initiatives de développement dans la zone sahélo-atlantique et dans la préservation de la souveraineté médiatique des pays du continent, a fait savoir le président de la FAAPA, précisant que dans le cadre de cette perspective, les médias, et notamment les agences de presse nationales, ont un rôle majeur à jouer pour promouvoir une approche de coopération et de développement commun.

Il contribuera également à alimenter et à enrichir les échanges autour de la mise en place d'un cadre institutionnel regroupant les Etats Africains Atlantiques en vue de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans la région, a-t-il poursuivi, rappelant que ce cadre institutionnel a été initié, il y a quelques mois, à travers le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 6 novembre dernier, à l'occasion du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte et dans lequel le Souverain avait indiqué que "Notre souhait est que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international".

"Au vu du potentiel qu'offre l'Initiative Royale pour la Façade Atlantique pour renforcer l'intégration et la coopération régionales, la transformation structurelle de nos économies, et l'amélioration des conditions de vie de nos populations, il est de notre intérêt commun, voire de notre devoir, en tant qu'agences de presse africaines, de s'en faire l'écho et pourquoi pas, le porte-drapeau", a insisté M. Arif.

La 7ème Assemblée générale de la FAAPA réunit, deux jours durant, des Directeurs Généraux d'agences de presse africaines, des experts des médias et des personnalités éminentes de la région atlantique africaine qui exploreront les moyens de renforcer la souveraineté africaine, à travers l'information et les initiatives dynamiques le long de la façade atlantique.

Les participants à cette Assemblée générale exploreront, à travers des sessions interactives, des débats, et des partages d'expériences, les moyens par lesquels les agences de presse africaines peuvent jouer un rôle central dans l'affirmation de la souveraineté du continent africain.