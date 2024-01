Afrique: La FAAPA, une plateforme professionnelle visant à asseoir un partenariat stratégique entre les agences de presse africaines membres

Salé — La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), qui tient, lundi et mardi à Salé, sa 7ème Assemblée générale, constitue une plateforme professionnelle de réflexion sur l'avenir des agences de presse et le rôle qu'elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l'ère du multimédia.

Créée le 14 octobre 2014 à Casablanca, la FAAPA vise à promouvoir la coopération et l'échange d'expériences entre les agences de presse dans tous les domaines d'intérêt commun, dont notamment l'information, la formation et les produits multimédia.

Dans ce cadre, la Fédération s'est fixée pour objectifs d'asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse, outre la contribution à consolider la libre circulation de l'information ainsi que le renforcement de la coopération et de la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.

La FAAPA dispose du 1er site agrégateur de l'information africaine: 100 informations/Jour en français et en anglais et d'un site web du Réseau des Femmes Leaders NWL-FAAPA qui constitue un espace de communication et de partage destiné aux journalistes et femmes leaders de cette fédération professionnelle panafricaine.

La FAAPA s'est également dotée du Centre Africain de Formation des Journalistes qui a bénéficié à 350 journalistes et cadres des agences de presse africaines.

Par ailleurs, la Fédération décerne chaque année 3 Grands Prix aux journalistes et reporters pour le meilleur article, le meilleur reportage vidéo et la meilleure photo.

Ce Grand Prix vise l'encouragement de l'excellence au sein des agences de presse africaines.

La FAAPA compte 30 agences de presse et groupements professionnels membres. Elle est membre observateur de l'AMAN (Alliance of Mediterranean News Agencies), de l'OANA (Organization of Asia-Pacific News Agencies), de l'ULAN (Latin American Union of News Agencies), de l'UNA (Union of OIC News Agencies) et de la FANA (Federation of Arab News Agencies).

Par ailleurs, les entités et plateformes professionnelles affiliées à la FAAPA sont le Réseau des Femmes Leaders (NWL-FAAPA), le Forum des Directeurs de l'Information (FDI-FAAPA), le Réseau des IT Managers et Informaticiens (RIAPA-FAAPA) et le Réseau des Journalistes Sportifs (RJS-FAAPA).