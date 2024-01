Afrique: Salé / Ouverture de la 7ème AG de la FAAPA sous le thème 'L'information africaine : un enjeu de souveraineté majeur'

Salé — La 7ème Assemblée Générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) s'est ouverte, lundi à Salé, sous le thème "L'information africaine : un enjeu de souveraineté majeur".

Cet événement d'envergure réunit les Directeurs Généraux d'agences de presse africaines, des experts des médias et des personnalités éminentes de la région atlantique africaine qui exploreront les moyens de renforcer la souveraineté africaine, à travers l'information et les initiatives dynamiques le long de la façade atlantique.

Dans ce cadre, la séance d'ouverture planchera sur les voies et moyens d'approfondir la réflexion à travers un panel sous le thème "Souveraineté Africaine en Action : Perspectives sur l'Information et l'Initiative pour la Façade Atlantique".

La préservation de la souveraineté de l'information africaine est un défi qui interpelle l'ensemble des médias de la région, notamment les agences de presse nationales, appelées à faire évoluer leur discours médiatique et à l'adapter, aussi bien sur le plan individuel que collectif, pour mettre en avant les spécificités africaines dans leurs diversités culturelle, politique et économique, dans le cadre d'une approche de coopération et de développement commun.

A la lumière de l'Initiative Royale Stratégique visant à favoriser l'accès des pays du Sahel sans littoral à la Côte Atlantique du Maroc, ce panel permettra de mettre en avant le rôle des agences de presse en général, et de la FAAPA en particulier, dans la promotion de la coopération informationnelle au niveau de la façade Atlantique, l'accompagnement des initiatives de développement dans la zone sahélo-atlantique, et dans la préservation de la souveraineté médiatique des pays du continent.

%

De même, les participants à cette Assemblée Générale exploreront, à travers des sessions interactives, des débats, et des partages d'expériences, les moyens par lesquels les agences de presse africaines peuvent jouer un rôle central dans l'affirmation de la souveraineté du continent africain.

Une importante conférence au Policy Center for the New South de l'Université Mohammed VI Polytechnique sera également organisée dans le cadre de cette Assemblée générale de deux jours pour discuter des multiples facettes du potentiel de l'Atlantique africain, et explorer les pistes de développement durable et de l'intégration régionale au niveau de cette région.

Les participants examineront également le rapport final de la 6ème Assemblée Générale de la FAAPA, les rapports sur les réunions du Conseil Exécutif, et sur les séminaires de formation, le rapport financier, outre l'adoption des résolutions et recommandations.

L'Assemblée Générale sera en outre marquée par la remise, mardi, du Grand Prix Médias de la FAAPA 2022 & 2023 (prix du meilleur article, du meilleur reportage vidéo et de la meilleure photo), et la signature d'accords de coopération et de partenariat entre certaines agences de presse membres de la Fédération.

Créée le 14 octobre 2014 à Casablanca, la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines constitue une plateforme professionnelle de réflexion sur l'avenir des agences de presse et sur le rôle qu'elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l'ère du multimédia.

La Fédération, qui compte 30 agences de presse et groupements professionnels, a pour but de promouvoir la coopération et l'échange d'expériences entre les agences de presse dans tous les domaines d'intérêt commun dont notamment l'information, la formation et les produits multimédia.

Elle s'est fixée pour objectifs d'asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse, outre la contribution à consolider la libre circulation de l'information, ainsi que le renforcement de la coopération et de la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux.