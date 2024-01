Afrique: CAN 2023 - La Guinée veut se jauger contre les champions en titre (Sélectionneur)

Yamoussoukro, 22 jan (APS) - Le match contre le Sénégal, comptant pour la dernière journée de la phase poule de la 34e Coupe d'Afrique des nations, sera l'occasion pour le Sily national de se jauger face aux champions d'Afrique en titre, a déclaré le sélectionneur guinéen, lundi, à Yamoussoukro.

« Le Sénégal est au top. Nous respectons cela, mais nous avons de bons joueurs et la première place à gagner. Nous allons nous jauger. Nous n'allons pas nous mettre la pression », a dit Kaba Diawara en conférence de presse, à la veille du match devant opposer les Lions du Sénégal au Sily national de Guinée.

Le Sénégal et la Guinée vont s'affronter mardi, à partir de 17 heures, à Yamoussoukro, pour le compte de la dernière journée de la phase de poule de la 34e CAN qui se poursuit en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février).

« Nous voulons juste faire un beau match contre le champion en titre. Ce sera un derby et une fête », a-t-il ajouté, en faisant part de l'ambition de son équipe de s'emparer de la première place du groupe C qui comprend aussi la Gambie et le Cameroun.

« Nous arranger avec le Sénégal ne fera pas nos affaires parce que nous risquons de terminer deuxièmes, et cela ne nous arrange pas. Nous savions que nous allions jouer trois finales avant de venir ici. Nous avons quatre points, ce n'est pas assez et ce ne serait pas bien de faire des calculs. Si nous gagnons ce match, nous aurons un 3e et ce serait bien », a-t-il dit.

Kaba Diawara affirme que son équipe est « plus forte » que lors de la précédente édition de la CAN en 2022 au Cameroun, et espère « poser des problèmes » au Sénégal.

« Le Sénégal a plus la pression sur ce match. Il est champion en titre, a bien démarré sa compétition, mais nous nous sommes bien préparés. Si nous voulons aller loin dans la compétition, il faut gagner tous nos matchs », a-t-il soutenu.

« C'est une équipe qui attaque et qui a de bons joueurs. Nous avons juste hâte de les affronter. Nous allons essayer de nous montrer à la hauteur », a-t-il dit.