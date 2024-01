Maroc: Des journées de formation à la SNRT au profit des étudiants de l'UM6P

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision, en exécution des orientations du président-directeur général, Faïçal Laaraïchi, continue à s'ouvrir sur son environnement professionnel et académique en concrétisant ses initiatives consacrées à la contribution à l'intégration professionnelle des jeunes, ainsi que l'adaptation de la formation à l'emploi. A cet effet, elle a organisé les mercredi 17 et vendredi 19 janvier 2024 dans ses locaux, des activités de formation destinées à 50 étudiants de l'UM6P.

En détail, ces journées ont été destinées à des étudiants en économie appliquée, sciences politiques et sociales, relations internationales et évaluation des politiques publiques recevant leur formation à la Faculté de gouvernance et des sciences économiques et sociales relevant de cette université. L'occasion de mieux leur présenter la place de la SNRT en tant que service public et locomotive de développement du paysage médiatique national.

Sa mission étant de répondre aux besoins et ambitions des différents publics en information, culture, éducation et divertissement à travers l'offre de programmation de ses services sur les ondes et la télévision outre ses applications et chaînes numériques.

A cette occasion, les participants ont eu des rencontres directes et interactives avec les professionnels et responsables de la SNRT. Cela leur a permis de mieux connaître les particularités du travail dans l'audiovisuel et ses exigences en termes d'accompagnement des évolutions techniques et technologiques de par le monde, ainsi que les démarches de la SNRT pour la modernisation technique des moyens de production et diffusion, ainsi que la transformation digitale des services audiovisuels en vue de leur adaptation aux nouveaux modes de consommation en réponse aux besoins des jeunes et différents publics.

Dans ce sens, les étudiants bénéficiaires ont, au sein des studios de la radio et télévision, et des salles de rédaction et départements d'information, pris connaissance des différentes mesures professionnelles adoptées en production et diffusion des contenus d'information selon les critères de qualité, de professionnalisme, de diversité, d'utilité publique, de liberté et de responsabilité. Le tout en conformité avec les principes d'objectivité.

Ainsi, les services télévisés de la SNRT ont été regardés, au moins un instant, par 17,6 millions de téléspectateurs en avril en tant que moyenne mensuelle la plus élevée au cours de la même année. Quant aux services sur les ondes, ils ont attiré 28% de la part d'audience au Maroc sur une semaine et 29% en week-ends.

De plus, les journées de formation se sont penchées sur le volet de la gestion et la gouvernance pour révéler les efforts de la SNRT en exécution de la politique publique ainsi que son orientation pour la création d'un pôle unifié pour accompagner le parcours de développement du pays et son rayonnement international.