Afrique: Aliou Cissé - « On a à coeur de terminer avec une victoire »

Nous préparons cette rencontre de la même façon que les deux précédentes avec autant de sérieux, de professionnalisme. On sait que, c'est le groupe de la mort et il reste un match à jouer. On a à coeur de terminer avec une victoire.

Le match Sénégal / Guinée est un derby. Dans ce groupe, comme vous le savez, nous avons trois derbys. Un contre la Gambie, Dieu a fait qu'on a gagné cette partie et c'était pareil contre le Cameroun. Nous abordons le 3 derby contre la Guinée. La même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement deux équipes qui se sont qualifiées. Le troisième est important. Cela nous permet de consolider les acquis que nous avons eus lors de nos deux premiers matchs. En 2022, c'était notre deuxième match contre eux post Covid et ce fut un match très compliqué pour nous parce qu'on était atteint de cette pandémie. Aujourd'hui, c'est notre troisième match dans ce groupe. On a 6 points et eux, ils ont 4pts. Les matchs Sénégal / Guinée restent un derby et ça sera attendu de l'Afrique de l'ouest.

Envie de battre la Guinée

On a envie de faire un bon résultat et c'est pareil pour la Guinée. Ils ont envie de se mesurer au Sénégal et montrer qu'ils sont capables de nous tenir en échec. Je connais très bien Kaba Diawara. Je sais ce qu'il attend et ce qu'il prévoit. Ce n'est plus que moins de battre le Sénégal. Mais j'ai envie de l'en empêcher. Sur le plan comptable, c'est important pour nous d'engranger un maximum de points sur cette rencontre.

Turn over

Il n'y a jamais de match amical avec la Guinée. C'est un derby. La rivalité entre les deux équipes ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de la tension. Mais ça reste toujours un match de football. Même si les deux équipes sont qualifiées ça reste tout sauf un match amical. Les matchs de la Gambie et du Cameroun sont derrière nous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de changer pour changer. Il ne s'agit non plus de déstabiliser une équipe. Mais avec les blessures et les suspensions sur les trois, nous avons le droit d'y réfléchir et d'apporter du sang neuf. On a 26 joueurs potentiels titulaires dans cette équipe. On le voit avec les rentrées de nos joueurs. A chaque fois, ils (Gana ? Iliman, Pathé... qu'ils sont des prévalus et ça c'est très important. Ils sont capables également de commencer. On fera le point demain. On veut être cohérent et on veut s'inscrire dans notre logique. On ne veut pas tout chambouler dans ce troisième match, sous prétexte qu'on est déjà qualifié. On n'est pas dans cette optique-là.

C'est un match de Can. A notre niveau, il n y a rien qui change. Il y a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre. Rien n'est encore fait. Nous espérons avoir le meilleur résultat possible. Ce ne sera pas un match amical malgré notre qualification. On sera au RV de demain.

Malédiction

C'est un mot assez fort. Comme je l'ai, ça restera toujours du football. On n'a jamais cru à cette malédiction mais plutôt à nos forces. On a travaillé dans nos certitudes. Dans le football, il faut se concentrer sur l'essentiel. Dieu a fait que nous rentrions dans cette compétition de la plus belle des manières en remportant nos deux premiers matchs. Ça nous donne un peu de marge.

Il est important d'être dans notre dynamique de victoire. Nous savons que l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Nous savons qu'on est dans une situation favorable. Mais après le match, toutes les choses peuvent changer. Il faut rester concentré et respecter surtout cette équipe guinéenne et le peuple. Et nous allons faire un meilleur match demain.

SENEGALO Guinéen

Nous pensons à tous ses sénégalais qui vivent en Guinée. C'est le même peuple. Une pensée à tous les guinéens qui ont immigré au Sénégal aujourd'hui. Je fais un appel à tous ses peuple la de savoir que ça reste un match de football. Et que quoi qu'il puisse se passer à la fin de cette rencontre, nous sommes ensemble et ça restera toujours un match de football et que le meilleur gagne.

Infirmerie

Mes joueurs reviennent petit à petit. Lamine a reçu un coup lors de la rencontre contre le Cameroun. Mais maintenant ça va, les médecins ont bien travaillé. Moussa Niakhaté a eu une contusion. On fera le point après l'entraînement de cet après-midi. J'ai envie de dire que l'infirmerie se vide et c'est une grosse satisfaction pour nous.

Carton plein

Nous voulons terminer premier de cette poule. Si on parvient à prendre les 3 points tant mieux ou un point. L'essentiel pour nous c'est de terminer premier et de préparer nos huitième de finale sur place. Au-delà de l'aspect comptable, sur le plan logistique c'est aussi important. Il faut qu'on puisse être ici à Yakro ou nous avons déjà nos bases. Et les joueurs commencent à s'habituer à ce climat, ça nous permettra de bien préparer les huitièmes de finale. Et pour cela, il faut qu' (on termine première de la poule.

Coup de pied arrêté

Par moment, on était en difficulté sur les coups pieds arrêtés. Si on regarde notre équipe, depuis quelque temps, on ne prend pas de buts sur les coups pieds arrêtés. Pour moi le ratio est parfait ; Mais c'est un axe d'amélioration comme les autres. Nous sommes conscients de la puissance athlétique des attaquants guinéens. Mais nous les avons supervisés et on ne sera pas surpris.

Etat de Santé

Je me sens super bien Alhamdoulilah. Je tenais à remercier tous les gens qui m'o nt envoyé des sms, des sympathisants qui se sont vraiment inquiétés. Ça m'a vraiment fait chaud au coeur. Merci pour votre soutien. Je vais super bien et merci pour votre soutien.

Faiblesse Guinée

Je vais dévoiler les faiblesses de cette équipe à 24 heures de cette rencontre. Nous respectons cette équipe. En 2022, ils étaient en quart de finale et aujourd'hui, ils sont bien prêts à aller en huitième. Chaque équipe a ses qualités et ses caractéristiques. Les caractéristiques de la Gambie et du Cameroun sont différent de la Guinée. Mais avec notre staff et nos analystes, nous sommes en train de bien travailler et de bien préparer cette rencontre.

Top au début de compétition

Il faut rester équilibré. Bien commencer une compétition ne veut pas dire bien terminer. Mais il vaut mieux bien commencer cette compétition. 2022 est différent de 2024. Vous avez vu tout ce qui est passé avec cette pandémie au Cameroun. Notre deuxième match contre la Guinée a été notre match le plus difficile à préparer. J'avais pratiquement 9 joueurs à Dakar. Il a fallu que je prenne les intendants pour compléter notre effectif. Aujourd'hui, nous avons gagné nos deux matchs. Ça donne beaucoup plus de confiance. Mais il faut rester vigilant. Le passé nous a montré EN 2017 qu'on pouvait commencer et ne pas bien le terminer. On a vu le Nigéria en 2022 ? Ils ont commencé la Can mais ils avaient mal terminé. Mais nous avons envie d'expérience et le vécu pour pouvoir rester humble et rester focus sur notre objectif et prendre les matchs les uns après les autres.

Retour de Guirassy

Tous les matchs sont difficiles dans cette compétition. Vous pouvez penser que la rencontre contre la Guinée est plus dure. Mais comme on le dit, le plus important pour nous que ce soit Guirassy, Bayo...se sont vraiment de très bons joueurs. La Guinée est complète sur les rangs. Elles sont compétitives, crédibles. Il faut les respecter. Ce sont ces genres de matchs qui nous font vivre. On joue au football pour ces genres de matchs. Tant mieux pour le spectacle et le football africain.

Lamine Camara et Niakhaté opérationnels

Nous ferons le point avec les médecins et ce soir on prendra la décision. On est optimiste mais on ne prendra aucun risque.

Apport de Sadio, Mané

Chaque entraîneur se base sur son meilleur joueur et rien ne change pour nous. Sadio reste notre meilleur joueur. Personne ne peut douter de la motivation et l'engagement de ce garçon-là. Quand vous regardez les premiers matchs, c'est lui qui nous décante la situation en faisant une passe décisive à Pape Guèye. Sur le deuxième match, il a trouvé le chemin des filets ; Aujourd'hui, il a beaucoup de flèches à son arc. Ce n'est pas le garçon qu'on voit le plus souvent dans l'équipe. Il sait se cacher et disparaître dans le jeu. Et à un moment donné, il réapparaît. C'est ce qui est intéressant. Il a cette intelligence et ce côté altruiste qui fait que même s'il ne marque pas, il peut décanter la situation et marquer. Ça c'est très important pour nous. Mais chaque entraîneur construit son équipe par rapport à son grand joueur et Sadio Mané est notre grand joueur et il continuera à l'être.

Il faut être cohérent sur le plan défensif. Il faut bien défendre. Quand tu le fais, tu as plus de possibilité de gagner la rencontre. Nous savons qu'on a des arguments devant capables de décanter la situation à n'importe quel moment de la partie. Mais en face de nous, la Sily National a des arguments offensifs à faire valoir. Il faut d'abord les contenir. C'est-à-dire être sérieux sur le plan défensif et après déployer notre apport offensif.

Sima

Je suis très triste pour Sima. En partant, il était tellement triste. C'est un garçon qui a énormément de qualités et je comptais sur lui. Dommage qu'il s'est blessé à l'entraînement. Il est encore jeune, il va revenir encore plus fort. Concernant Bamba Dieng, il a eu un problème à la cheville. Il a repris l'entraînement hier. Il est opérationnel.