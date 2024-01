Tunisie: Berlinale 2024 - 'Who Do I Belong To' de Meryam Joobeur en compétition officielle

Tunis/Tunisie — - Le film tunisien "Who Do I Belong To" (tire en arabe: Mé el Aïn), premier-long métrage de fiction de Meryam Joobeur, a été sélectionné dans la compétition officielle de la 74ème édition du Festival international du Film de Berlin, "La Berlinale", qui se déroulera du 15 au 25 février 2024, en Allemagne.

"Who Do I Belong To" est un drame (120') écrit et réalisé par la Tunisienne installée au Canada Meryam Joobeur. Il s'agit d'une coproduction entre la Tunisie (Tanit films), le Canada, la France et le Qatar qui fera sa première mondiale à la Berlinale.

Le casting est composé de Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa et Dea Liane. Synopsis : « Aicha, une mère tunisienne douée de rêves prophétiques, vit dans une ferme rurale avec son mari Brahim et ses trois fils. La vie d'Aïcha et Brahim est complètement bouleversée après le départ de leurs fils aînés. Mehdi et Amine, à l'étreinte violente de la guerre. Ayant vécu leur vie uniquement pour leurs enfants, Aicha et Brahim se retrouvent sans fondement et tentent de donner un sens à une nouvelle réalité douloureuse.

Quelques mois plus tard, Mehdi rentre chez lui avec une femme enceinte nommée Reem. Le niqab et le silence de Reem perturbent profondément Brahim. Aicha, quant à elle, accueille Mehdi et Reem dans la maison et jure de les protéger à tout prix. Le retour de Mehdi déclenche d'étranges événements dans le village. Aicha est tellement occupée à protéger son fils qu'elle remarque à peine la peur croissante au sein de la communauté. Aicha doit affronter les limites de son amour maternel afin de mettre fin à l'obscurité grandissante. »

Meryam Joobeur est auteure de trois courts-métrages dont Gods, Weeds and Revolutions (2012), Born in the Maelstrom (2017) et Brotherhood (2018). Ce dernier a été nommé aux Oscars 2020 et est lauréat de 75 prix internationaux.

La Berlinale a annoncé, lundi, le programme de son édition 2024 qui présente 20 films en compétition pour les Ours d'Or et d'Argent, parmi lesquels deux premiers longs métrages ainsi que deux documentaires. Des productions de 30 pays sont représentées. Six films ont été réalisés ou co-réalisés par des femmes. Neuf cinéastes étaient déjà présents au festival dont six en Compétition.

L'actrice kényane oscarisée Lupita Nyong'o oscarisée est la présidente du jury international. Son film "12 Years a Slave" lui a valu l'Oscar du meilleur second rôle en 2014.

« Nous sommes particulièrement fiers de la sélection de cette année qui atteint le meilleur équilibre possible entre les auteurs que nous chérissons et admirons et les nouvelles voix puissantes du paysage du cinéma indépendant. Ce qui motive la sélection, c'est bien sûr la variété des histoires et de leurs conteurs, mais aussi et plus encore la pluralité des styles dans le but de montrer les vastes possibilités du langage cinématographique », explique Carlo Chatrian, directeur artistique.

"Les festivals de cinéma offrent un espace d'expression artistique et permettent un dialogue apaisé. Ils sont des lieux de rencontre et d'échange et contribuent à la compréhension internationale. Nous pensons que grâce au pouvoir des films et des discussions ouvertes, nous pouvons contribuer à favoriser l'empathie, la conscience et la compréhension, même et surtout dans des moments douloureux comme ceux-ci", lit-on dans la Déclaration de la Berlinale publiée le 19 janvier 2024.

La Déclaration signée Mariëtte Rissenbeek et Carlo Chatrian, codirecteurs de la Berlinale, souligne notamment la sympathie du festival avec « toutes les victimes des crises humanitaires au Moyen-Orient et ailleurs ».

Crée en 1951, le Festival international du film de Berlin, La Berlinale, est un lieu unique d'exploration artistique et de divertissement. Il s'agit de l'un des plus grands festivals de films publics au monde, attirant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier.

La Berlinale rassemble à Berlin les grandes stars du cinéma international et découvre de nouveaux talents. Le festival accompagne les cinéastes de toutes disciplines dans leur cheminement vers la lumière et soutient les carrières, les projets, les rêves et les visions.