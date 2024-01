Congo-Kinshasa: Projet Inga - Le Japon annonce son apport à la RDC

Le Japon annonce son apport et accompagnement à la RDC dans le domaine de l'énergie en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet Inga, le développement des énergies renouvelables ainsi que dans l'exploitation et la transformation locale des minerais. C'est le message que le Vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, Fukazawa Yolchi, a transmis à Vital Kamerhe le week end à Kinshasa. Cet apport s'exécutera à travers deux projets à savoir : le financement non remboursable de la construction des sous-stations énergétiques à Kinshasa et la disponibilité d'un prêt remboursable pour la mise en oeuvre du projet Inga.

Et s'exprimant dans un communiqué, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale dit que la mission japonaise est venue examiner avec la RDC, la possibilité de mettre en oeuvre ces deux projets dans le plus bref délai. Il a, par ailleurs, exprimé l'intérêt du Japon à coopérer avec la RDC dans le domaine minier, précisément dans l'exploitation des minerais stratégiques. La réaction de Vital Kamerhe, la RDC reste ouverte à l'expertise japonaise dans tous les domaines dont l'agriculture, l'énergie et les infrastructures de base, considérés comme prioritaires, pouvait-on lire dans le communiqué.

Le gouvernement congolais projette de lever 471 milliards de francs congolais par le biais des obligations du trésor sur le marché financier local en 2024. Pour le premier mois du premier trimestre, l'opération est prévue ce mardi 23 janvier pour 39,25 milliards de francs congolais.

La renégociation du contrat Sicomines pourrait générer 7 milliards de dollars. Le président Tshisekedi envisage orienter cet argent vers la construction des infrastructures en vue de la connectivité du pays. L'invité de l'économie ce soir Emmanuel Umpala Nkumba Emmanuel, directeur et fondateur de Afrewatch, spécialisée dans la gouvernance minière commente avec nous cette actualité.

par le marché financier local pour parler du calendrier d'émission des obligations du trésor en faveur de la banque Centrale du Congo que le ministère des finances a publié. A travers ce document signé le 15 janvier, le gouvernement veut emprunter 471 milliards de francs sur le marché financier local en 2024.

Jocelyne : Ainsi, renseigne le document, pour le premier trimestre soit de janvier à mars 2024, 105,25 milliards de francs seront levés. La première émission de ces titres pour le premier trimestre intervient ce mardi 23 janvier pour 39,25 milliards de francs.

Les obligations et les bons du trésor sont des moyens par lequel l'état emprunte de l'argent sur le marché financier auprès des agents économiques pour financer certaines de ses dépenses. Ces titres financiers sont garantis à 100% par l'Etat et remboursés à échéance avec intérêt, préalablement convenus entre l'état et ses creanciers.

