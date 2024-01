Cote d'Ivoire/Guinée Equatoriale: Can 2023/ Lourde défaite des Eléphants contre le Nzalang Nacional- Douche froide sur une fan zone au Dokui.

Inadmissible, incroyable, ils nous ont humilié ces Eléphants ! » C’est là le cri d’indignation d’un supporter des Eléphants dans un fan zone animé par les amis d’un club de Maracana à Abobo- Dokui. Quand l’arbitre siffle la fin de l’opposition Éléphants contre le Nzalang Nacional, c’est la déception totale voire l’énervement chez les amoureux du ballon rond qui croyaient comme du fer, en la victoire du 11 national ivoirien. Mais « les flèches » dégainent sur le portier Yaya Fofana et ouvrent donc le score à la 42e mn par Emilio Nsue, c’est la douche froide sur la bande joyeuse. Malgré tout, ils continuent de croire que les Eléphants vont égaliser.

Malgré des pressions infructueuses de Seko Fofana et de ses co-équipiers, arrivent à ouvrir le score par Ibrahim Sangaré dans les minutes additionnelles. L’ambiance reprend de plus belle mais sera de courte durée quand l’arbitre siffle un hors-jeu. Le but est donc refusé et le score va rester là aux profits des équatoguinéens. Les supporters des Eléphants profitent pour prendre des gorgées de bière bien fraiche et griller des cigarettes. Kouassi, notre voisin entre deux verres de bière et bien d’autres fous des Eléphants, continuent de croire, quand Krasso marque, c’est l’hystérie collective qui sera éphémère.

Car, là encore, le but est refusé à cause d’un hors-jeu. Plus le temps passe plus les Eléphants montre des signent de frilosité. Face à la 73e mn quand Iban Edu et ses co-équipiers marquent leur deuxième but, l’angoisse et la nervosité s’installent chez ivoiriens. Quand le Nzalang marquent un troisième à la 75e puis un quatrième à 88e mn, l’arène commence à se vider. Ainsi, une chappe de plombs venait de s’abattre sur le Dokui. Un véritable cauchemar. Certains supporter très en colère réclament le limogeage de l’entraineur Jean Louis Gasset. Score final 4 à 0 pour le Nzalang Nacional qui a du mérite !