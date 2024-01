Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Janvier 2024

Côte d’Ivoire : Après leur défaite- Comment les Éléphants ont quitté le stade

Après leur large défaite face à la Guinée Equatoriale, les Eléphants de Côte d'Ivoire sont passés par la zone mixte et n'ont pas voulu s'adresser aux journalistes. C'est par la Y4 qu'ils ont regagné leur QG, aux 2 Plateaux-Vallons, carrefour Duncan. (Fratmat.info)

Mali : Bras de fer Pari-Bamako : La nationalité française n’est plus un luxe

Au-delà des français d’origine, le principe de réciprocité adopté récemment par Bamako contre la France est en train de frapper les citoyens maliens qui disposent d’une nationalité française. Le mardi et mercredi dernier, une centaine de binationaux n’ayant pas de passeport malien ont été refoulés de l’aéroport international président Modibo Keita de Sénou. Une situation qui sous-entend que le passeport français n’est plus un luxe au Mali. Les binationaux doivent aussi être munis d’un passeport malien ou à défaut se conformer aux conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers en république du Mali. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Usine de traitement de résidus miniers- Le Chef de l’Etat lance les activités ce mardi

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE présidera ce mardi 23 janvier 2024, la cérémonie officielle de lancement des activités de l’usine de traitement des résidus miniers dans la zone industrielle de Kossodo à Ouagadougou. La mise en service de cette usine répond au choix stratégique du Gouvernement de Transition de renforcer la captation des ressources minières ainsi que de leurs résidus. L’essor de l’industrie extractive dans notre pays génère des tonnes de résidus dont le traitement n’était jusqu’alors pas pris en compte par la chaîne de valeurs. Dans l’optique de combler ce vide et renforcer la plus-value de l’exploitation minière au service de la souveraineté économique du Burkina Faso, il est apparu nécessaire de trouver des voies et des moyens endogènes pour récupérer entièrement, les métaux contenus dans les résidus miniers de type charbon fin, scories, cendres et concentré acidique.

Egypte : Can 2023/ Forfait-Mo Salah attendu à Liverpool pour des soins

L’attaquant des Pharaons d’Egypte, Moh Salah, est attendu à Liverpool, son club en Angleterre, pour bénéficier des soins plus appropriés dûs à sa blessure contractée lors du second match face au Ghana, a-t-on appris ce lundi 22 janvier 2024.Cette décision importante a été prise conjointement entre la fédération égyptienne et le club de l’attaquant l’a confirmée dimanche par Jürgen Klopp à l’issue de la victoire face à Bournemouth, en conférence de presse. Moh Salah, forfait pour le reste de la compétition africaine, pourrait rejoindre sa sélection si tout s’améliore pour lui. Mais, c’est uniquement qu’en cas de demi-finale ou finale qu’il pourrait aider son équipe à briller sur le toit de l’Afrique le 11 février 2024. Une condition qui reste à voir dans cette compétition aux nombreuses surprises. (Source : Abangui.com)

Gabon : Caisse d’assurance maladie- Le bâtiment de l’entreprise victime d’un incendie

Un incendie s’est déclaré ce lundi 22 janvier 2024, au sein de l’immeuble abritant les services de la direction générale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) à Libreville. Les pompiers sont actuellement sur place pour maîtriser la situation. Selon les premières informations, un dysfonctionnement électrique serait à l’origine de l’incendie, qui aurait débuté au 2e étage de l’immeuble. Les équipes de secours s’emploient à contenir les flammes et à assurer la sécurité des personnes présentes sur les lieux.Les autorités locales et les services de secours sont mobilisés pour évaluer les dégâts et déterminer les mesures nécessaires pour la reprise des activités. Les détails sur l’ampleur des dommages et d’éventuelles conséquences sur le fonctionnement de la CNAMGS seront communiqués ultérieurement. (Source : alibreville.com)

Rca : Coopération- Bangui et Paris en voie de renforcer leur partenariat éducatif

Une audience significative s'est déroulée ce lundi 22 janvier 2024, où le ministre d'État en charge de l'Education, Aurélien Simplice ZINGAS, a accueilli l'ambassadeur de France en Centrafrique, Bruno FOUCHER. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont discuté des moyens de renforcer le partenariat éducatif entre la France et la République Centrafricaine. Un échange constructif en vue de promouvoir la collaboration dans le domaine de l'éducation entre les deux nations. (Source : abangui.com)

Guinée : Can 2023/Guinée contre Gambie- Six supporters guinéens décèdent durant la célébration de la victoire

Six supporters guinéens sont décédés à Conakry durant la célébration de la victoire (1-0) de la Guinée, à l'issue de la rencontre les opposant à la Gambie vendredi dernier pour le compte des deuxièmes journées de la coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire.Selon l'Équipe qui rapporte l'information, ce lundi 22 janvier 2024, la célébration de la victoire guinéenne a causé de vastes mouvements de foules dans la capitale, avec des jeunes à motos et d'autres sur des capots de voitures. Cependant ces mouvements ont causé le trépas de six personnes et blessé une dizaine de personnes. (Source : alome.com)

Bénin : Religion- Le pays procède à un recensement des prêtres du Fâ pour mieux encadrer le secteur

Un recensement général des prêtres du Fâ a été lancé il y a quelques mois. Ce sont ceux que les Béninois consultent pour donner des indications sur l’avenir, les difficultés à prévoir et les actions à prendre pour y remédier. Un art divinatoire lié à la religion vaudou. L’objectif du recensement est de mieux encadrer le secteur pour éviter les dérives.Le chapelet, constitué de noix sacrées, est jeté sur le sol par le prêtre du Fâ, qui interprète ensuite les formes et signes qui apparaissent. Il n’est pas rare, au Bénin, de le consulter avant un mariage, une naissance, un changement professionnel pour décrypter l’avenir. Simon consulte plusieurs fois par an. (Source : acotonou.com)

Niger : Lutte contre la délinquance- La Coldeff demande aux ministères les dossiers des marchés publics octroyés

Pour ne pas se tromper dans son travail qu’elle sait scruter à la loupe par les Nigériens, la Coldeff aurait pris des précautions qui puissent lui permettre de mener à bien ses investigations et d’atteindre les résultats escomptés de ses enquêtes par lesquelles elle devrait fouiller toute la gestion qui a été celle d’Issoufou pendant dix ans, et de Mohamed Bazoum pendant deux ans et demi. C’est ainsi que nous avons appris, de sources crédibles, que la Coldeff a demandé à chaque ministère qu’il lui transmette les dossiers des marchés octroyés afin de les confronter avec les rapports des inspections d’Etat. (Source : aniamey.com)

Liberia : Présidence - Le président Joseph Boakai a prêté serment à Monrovia

La cérémonie d'investiture du nouveau président du Liberia, Joseph Boakai, s'est déroulée lundi à Monrovia. Ce dernier, âgé de 79 ans, a dû faire une pause et a terminé son discours assis alors que la chaleur était éprouvante. Joseph Boakai avait déjà été vice-président de 2006 à 2018. Le nouveau président du Liberia, Joseph Boakai, le 22 janvier 2024, lors de sa cérémonie d'investiture à Monrovia.Le président élu du Liberia, Joseph Boakai, 79 ans, a prêté serment lundi 22 janvier, à Monrovia pour un mandat de six ans, après sa victoire fin novembre sur l'ex-star du football George Weah, lors d'une cérémonie où il est apparu visiblement affaibli par la chaleur.« Nous voyons des temps difficiles, nous voyons des dysfonctionnements (...) nous voyons de la corruption en haut lieu et en bas lieu. Et c'est dans ces conditions que nous sommes venus à la rescousse », a déclaré le président Joseph Boakai, dont l'âge avancé et l'état de santé sont source de débats au Liberia, a dû faire une pause et a terminé son discours assis alors que la chaleur était éprouvante, selon une correspondante de l'Afp. Il a également insisté sur la nécessité de reconstruire les infrastructures défaillantes, d'améliorer les services de base pour tous et de donner les mêmes chances de réussite à tous les Libériens. (Source : Afp)

Sénégal : A un mois des élections présidentielles- Un rapport de Human Right Watch dénonce des abus du pouvoir

La promesse du président Macky Sall d’organiser des élections libres et équitables est en contradiction avec le fait que les autorités remplissent les prisons de centaines d’opposants politiques depuis trois ans. Les autorités devraient enquêter de manière efficace sur toutes les violences commises par les forces de sécurité, libérer les personnes détenues arbitrairement et garantir les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique. Les autorités sénégalaises répriment l’opposition, les médias et la société civile à l’approche des élections générales qui doivent se tenir le 25 février 2024, a déclaré Human Rights Watch (Source : adakar.com)