Afrique: CAN 2023 - « Une autre compétition commence en huitièmes », José Peseiro

Après la victoire 1-0 du Nigéria contre la Guinée-Bissau ce soir, le sélectionneur des Super Eagles prévient ses joueurs que les huitièmes de finales seront d'un autre niveau plus crucial.

Avec un nul (face à la Guinée équatoriale) et deux victoires (face à la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau), le Nigéria se qualifie en huitièmes avec sept points, en tant que dauphin dans le Groupe A de la CAN 2023. Évidemment, le sélectionneur des Super Eagles est satisfait que son équipe soit passée au prochain tour.

« Nous sommes satisfaits de ce résultat face à la Guinée-Bissau qui nous ouvre les portes des huitièmes de finale. Aujourd'hui, nous avons fait l'essentiel, à savoir remporter cette rencontre face à une bonne équipe de la Guinée-Bissau. Notre objectif était de s'emparer de la première place du groupe, mais on va passer en seconde position. Ce groupe est vraiment fou, car même la Côte d'Ivoire a terminé ce premier tour en troisième position », a déclaré Peseiro en conférence de presse.

Malgré une qualification remarquable, devant le pays organisateur, les Nigérians savent que les huitièmes seront plus difficiles. Ils ont été éliminés à cette étape de la compétition lors de la dernière CAN en 2022 au Cameroun. « Je pense que mon équipe est montée en puissance depuis le premier match face à la Guinée équatoriale. Nous n'avons pas encore atteint notre rythme de croisière, mais nous sommes satisfaits dans l'ensemble.

Peu importe qui va être notre adversaire en huitièmes de finale. Nous avons l'ambition d'y aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc, nous n'avons pas de choix précis sur l'adversaire. À nous d'être dans un grand jour pour avancer étape par étape. Une autre compétition va commencer pour nous dès les huitièmes de finale. Nous allons faire en sorte d'être plus cliniques et efficaces en attaque », a poursuivi l'entraîneur portugais.