Afrique: CAN 2023 - La réaction de Drogba après l'humiliation de la Côte d'Ivoire contre la Guinée Equatoriale

Consultant pour NCI dans cette CAN 2023, Didier Drogba a réagi au micro du diffuseur ivoirien à la lourde défaite des Eléphants de Côte d'Ivoire qui se sont inclinés 0-4 contre la Guinée Equatoriale ce lundi, mettant ainsi en péril leur avenir dans la compétition.

La Côte d'Ivoire n'a plus son destin en main. Avec deux défaites et une victoire en 3 matchs de groupes, il faut un sacré alignement de planètes pour voir les Eléphants de Jean-Louis Gasset disputer les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Si des millions d'Ivoiriens sont plongés dans la détresse, celle de Didier Drogba est encore plus grande. Entre sa main sous le menton à la mi-temps et son regard noir à la fin de la rencontre, la déception de l'ancienne vedette des Eléphants est palpable. Homme averti, il se projette déjà dans l'après-CAN et invite à poser les vraies questions pour trouver les causes de ce naufrage.

"Il faudra se remettre au travail, non seulement se poser les bonnes questions, mais aussi prendre les bonnes décisions. Pour le football et que du football, parce qu'aujourd'hui, une nation comme la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser une telle compétition et... Bien sûr, elle peut sortir aussi tôt qu'elle est sortie aujourd'hui mais de cette manière, il y a un véritable problème", a réagi Didier Drogba. A bon entendeur...