Afrique: CAN2023 - Baciro Cande «On aurait pu aspirer à mieux »

Le sélectionneur de la Guinée Bissau, Baciro Cande a fait savoir en conférence de presse post- match que son équipe méritait mieux face au Nigeria que cette défaite de 1 -0.

Une autre défaite face au Nigeria, la troisième dans votre groupe..

Aujourd'hui, nous avons tenté face au Nigeria. je pense qu'on' était pas ridicule, mais au niveau comptable, on n'a pas été récompensé. En plus, on a encaissé en but à la fin de la première mi-temps sur une erreur de notre défenseur qui a voulu dégager le ballon.

Etes vous satisfait de votre parcourt durant cette CAN2023?

Bien évidement non. On aurait voulu passer au prochain tour de cette coupe d'Afrique des Nations, mais ce n'était pas du tout évident de le faire. Je pense qu'on est tombé dans un groupe extrêmement difficile avec la côte d'ivoire ( pays hôte), le Nigéria mais aussi la Guinée équatoriale qui a terminé premier du groupe. Vous voyez que ce n'était pas évident, même si on aurait voulu terminer cette phase de groupe avec au moins un point de pris.

Est- ce qu'il y a du positif dans cotre participation en coupe d'Afrique des Nations?

Nous allons faire le bilan de cette participation et rectifier ce qui n'a pas marché pour revenir en force l'année prochaine au Maroc et pourquoi pas arrivés la bas avec de bonnes intentions à savoir tenter de passer ce premier tour.