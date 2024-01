Burkina Faso: Un chrétien catholique s'interroge - Laurent Bado confesse ses doutes sur l'Eglise

On le savait déjà auteur de nombreux articles de doctrine en droit administratif, science administrative, droit public économique, ainsi que d'autres ouvrages de référence. Professeur de droit constitutionnel et de science politique, Laurent Bado, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient de publier son tout dernier ouvrage dans un tout autre registre intitulé : « Un chrétien catholique s'interroge ». Une oeuvre dans laquelle il se pose beaucoup de questions sur l'Eglise et la pratique de la foi d'aujourd'hui pour afficher sa volonté de découvrir la réalité des choses. La cérémonie de dédicace a eu lieu le jeudi 18 janvier 2024 à Ouagadougou.

Des titres comme «Refaire la Haute-Volta», «Journal d'un vacancier», «Mon expérience en politique», «Mes 29 propositions et les 213 mesures de mise en oeuvre pour transformer le Burkina Faso en profondeur», «Quel modèle de démocratie pour l'Afrique noire», «L'Alternative»... les amoureux de la lecture ont sans doute à chaque occasion pu se délecter des «vérités» proférées par la pensée du Pr Laurent Bado, un grand argument de vente pour nombre de journaux et de librairies d'ici et d'ailleurs.

C'est tout naturellement que le public a fait nombreux le déplacement à la librairie Mercury pour découvrir et s'offrir «Un chrétien catholique s'interroge». Parue aux Editions du même nom, l'oeuvre, comme l'a relevé le responsable des lieux, Thierry Milogo, citant l'auteur lui-même, est une série de questionnements sur la portée de l'Eglise, notamment celle d'aujourd'hui qui, depuis qu'elle existe n'a pas réussi à changer le coeur de l'Homme. A en croire l'éditeur, ce livre va rentrer dans l'histoire et faire allègrement son bonhomme de chemin comme d'ailleurs ceux déjà publiés par le pittoresque Pr Bado.

%

Le présentateur de l'oeuvre, le Dr Dramane Konaté, d'entrée de jeu s'est demandé ce qu'un politique comme Laurent Bado a à voir avec une histoire de l'Eglise. On l'a souvent entendu sur certains sujets touchant son domaine de formation et celui professionnel, mais concernant la question religieuse et de la foi, assez rarement.

Mais l'orateur de relever citant l'auteur de l'oeuvre de 100 pages, qu' «un chrétien qui ne s'intéresse pas à la politique et à la vie sociale n'est pas un vrai chrétien (...)». Parlant du livre, il dira que l'intention aujourd'hui pour le chrétien est de chercher à briser les codes, les tabous, désacraliser l'Eglise catholique.

Le Dr Konaté pour présenter l'ouvrage s'est fondé sur la notion de structure. La première structure porte sur le code de l'oeuvre, et prend en compte pour cela l'antiquité romaine, le moyen âge, entre autres. A travers les questions posées, a-t-il souligné, l'ouvrage fait focus sur la Révolution française avec en filigrane un parcours historique de l'Eglise. Un rappel historique qui met en évidence la décadence morale de l'Europe, l'Occident de façon générale.

La structure suivante s'intéresse à la catholicité, évoquant le Concile Vatican II, l'infaillibilité du Saint-Père... La troisième structure est celle de l'africanité avec des points comme «la théâtralisation de la liturgie , la confession tournée en dérision, l'autel devenu une tribune politique, la célébration incongrue des baptêmes, des mariages, des funérailles...». La dernière structure est celle de la spiritualité. Le présentateur comme explication évoque non sans faire des commentaires pertinents les couleurs figurant en page de couverture et qui sont le bleu dominant, le noir de l'image qu'on y trouve et le jaune du titre.

Pour l'auteur, Laurent Bado lui-même, il s'agissait pour lui de faire connaître et courageusement ses doutes sur les pratiques de la foi chrétienne catholique d'aujourd'hui. Et de souligner avec force que depuis le Concile Vatican II, plus rien ne va dans l'Eglise, et le chrétien ne se retrouve plus. Une crise s'est installée dans l'Eglise, dit-il, une situation qui avait d'ailleurs été reconnue par des papes comme Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, alors cardinal Joseph Ratzinger.

Les tribulations dans l'Eglise catholique aujourd'hui, laisse entendre Laurent Bado, sont réelles. Personnellement sa position sur la question de l'homosexualité, comme toujours, n'a pas varié : faire l'apologie de cette pratique, «C'est se moquer de Dieu». Selon le Pr Bado, l'Homme doit s'adapter à Dieu et non le contraire. L'Homme veut remplacer Dieu. Cela n'est pas possible et c'est là que les religieux ont beaucoup d'efforts à faire, «eux qui se comportent aujourd'hui plus en fonctionnaires».

Son ouvrage, a-t-il insisté, il l'a écrit parce qu'il voulait découvrir la réalité des choses. S'il peut permettre à des gens d'en comprendre la quintessence, tant mieux, a-t-il conclu.

L'oeuvre dédicacée jeudi dernier peut s'acquérir à la librairie Mercury, sise à la ZAD, ainsi qu'auprès de ses librairies partenaires, au prix unitaire de 5 000 F CFA.