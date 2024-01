Afrique: Davos 2024 - Financer les start-up et l'agriculture en Afrique

Alors que le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et les dirigeants africains lancent l'initiative "Timbuktoo" pour une révolution des start-up lors d'une session spéciale au Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, réitère l'engagement de son pays à investir dans l'agriculture.

Dénommée "Timbuktoo", l'ambition du continent africain est de mobiliser et d'investir un milliard de dollars de capital catalyseur et commercial pour transformer cent millions de moyens de subsistance et créer dix millions de nouveaux emplois. Le président rwandais, Paul Kagamé, a annoncé une contribution immédiate de trois millions de dollars pour lancer le Fonds d'innovation africain, qui sera hébergé à Kigali. Actuellement, la part de l'Afrique dans la valeur mondiale des start-up s'élève à seulement 0,2 % , contre 2% de la valeur du commerce mondial. 89% du capital-risque entrant en Afrique proviennent de l' étranger et 83 % sont concentrés dans quatre pays : le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte, avec plus de 60 % du capital allant vers un seul secteur, la fintech. Avec une population jeune et dynamique et des start-up technologiques en croissance rapide, l'Afrique pourrait devenir une future puissance technologique avec une augmentation sans précédent des investissements privés en capital-risque.

Les Etats-Unis investissent pour l'agriculture

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a réitéré l'engagement de son pays à investir dans l'agriculture avec pour objectif de stimuler la productivité, la qualité nutritive des cultures en développant des variétés de plantes diversifiées et résilientes au climat, tout en favorisant la santé des sols. Plus de 700 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, selon l'ONU. La demande mondiale de nourriture va augmenter de plus de 50 % d'ici à 2050, mais le changement climatique et d'autres facteurs de stress réduisent les rendements des cultures. "En collaboration avec l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous avons lancé une nouvelle initiative, Vision pour des cultures et des sols adaptés . La VACS fait partie de l'initiative Feed the Future de l'USAID. Il s'agit d'une réponse globale du gouvernement américain à l'insécurité alimentaire dans le monde, et l'approche que nous avons adoptée est très rapide. Et tout se résume à ceci. Deux choses très fondamentales", a-t-il fait savoir.

"L'investissement au-dessus de la surface cultivable consiste à identifier les cultures africaines les plus nutritives et les plus résilientes au changement climatique, en améliorant ces variétés et en les livrant au monde entier. En même temps, les investissements en dessous où nous cartographions, conservons et construisons des sols sains. Si vous faites les choses correctement, avec de bonnes semences, vous obtenez le bon sol, alors vous avez votre base agricole pour l'avenir", a ajouté le secrétaire d'État américain. La VACS fait partie de Feed the future, l'initiative du gouvernement américain contre la faim dans le monde et pour la sécurité alimentaire, et soutient la mise en oeuvre de la stratégie des États-Unis pour la sécurité alimentaire dans le monde (2022-2026).