Afrique: Guinée Equatoriale 4-0 Côte d'Ivoire - Résultat catastrophique pour les Eléphants!

Les éléphants ont clairement le visage tourné vers la porte de sortie la CAN qu'ils ont organsé cette année. Selon Jean-Louis Gasset la Côte d'Ivoire manque clairement d'efficacité. «En 180 minutes, on n'a pas marqué de but et pourtant on a fait des remplacements pour avoir plus d'attaquants.» déclare le Sélectionneur de la Côte d'Ivoire.

Il ajoute : « Il y a parfois des matchs cauchemardesques, des matchs où tout semble être contre vous. Nous avons encaissé un but en première mi-temps sur la seule occasion adverse. Nous marquons des buts qui sont refusés, nous avons assisté à un désastre parfait. On a trois points, on a gagné un match, les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés, on l'espère ».

Classement dans le groupe A

1- Guinée Équatoriale 7 points +6

2- Nigeria 7 points +2

3- Côte d'Ivoire 3 points -3

4- Guinée-Bissau 0 point -5

Le pays organisateur privé des 8ème de finale?

La Guinée équatoriale a causé l'une des surprises de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies de la CAF Côte d'Ivoire 2023 en écrasant 4-0 le pays hôte du tournoi, la Côte d'Ivoire, lors d'un match du groupe A disputé lundi au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe.

Un doublé d'Emilio Nsue dans les deux mi-temps, qui a porté son avance au classement des buteurs à 5, ainsi qu'un but de Pablo Ganet et Jannick Bulya ont permis à la Guinée équatoriale d'assommer le football mondial en écrasant les hôtes du tournoi.

Comme on pouvait s'y attendre, les Eléphants, avec le soutien du public, ont pris un meilleur départ, mais un manque de précision devant le but leur a fait manquer un certain nombre d'occasions de but nettes qu'ils ont regrettées par la suite.

L'informateur Nsue a trouvé le fond du filet avec une finition soignée à bout portant sur le 41St minutes pour donner l'avantage à son équipe avant la pause.

À l'entame de la deuxième période, les Eléphants ont pris l'avantage mais ont été repoussés par la Guinée équatoriale, deux de leurs buts ayant également été refusés par la VAR.

L'élan des Eléphants a ensuite été brisé par une frappe miraculeuse à la 72e minuteNd minute Pablo Ganet, sur un coup franc bien tiré, trouve la lucarne pour doubler la mise.

L'avance s'est encore creusée immédiatement après la reprise après que Nsue ait conclu une contre-attaque rapide pour porter le score à trois.

Le dernier clou dans le cercueil a été enfoncé par Jannick Buyla, qui a conclu un rebond pour offrir une victoire éclatante à son équipe.

Réactions d'après-match :

Juan Micha - Sélectionneur de la Guinée équatoriale

« Nous savions que l'adversaire avait beaucoup de pression, nous en avons tenu compte lors de la mise en place de notre stratégie. Avec notre humilité, nous avons fait l'effort d'aller le plus loin possible. Nous travaillons pour atteindre le niveau des grands. Ce que nous voulons, c'est faire notre travail, croire en nous et essayer de gagner à chaque fois ».

« En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je suis blessé parce que c'est le pays organisateur mais c'est le football. Je crois que l'objectif est de passer par les différentes étapes jusqu'au bout. Il faut oublier ce match et planifier la suite de la compétition.

Jean-Louis Gasset - Sélectionneur de la Côte d'Ivoire

« Nous avons un problème d'efficacité. En 180 minutes, on n'a pas marqué de but et pourtant on a fait des remplacements pour avoir plus d'attaquants. Aujourd'hui, le résultat a été catastrophique, je sais que je suis le principal responsable ».