Afrique: CAN 2023 - « On va continuer notre rêve en huitièmes », Pedro Brito (Cap-Vert)

Le sélectionneur du Cap-Vert, Pedro Brito, est impressionné par la qualification « incroyable' de son équipe en huitièmes de finales de la CAN 2023.

Le Cap-Vert réalise une CAN sensationnelle. Dans un Groupe B où se trouvaient aussi le Ghana et l'Égypte, ils se sont qualifiés en tant que leaders, avec sept points. « Ce qu'à fait mon équipe est incroyable. Je suis vraiment très satisfait de mes joueurs. Prendre la première place en présence du Ghana et de l'Égypte. Terminer premier du groupe va vous booster pour les huitièmes de finale », a d'abord déclaré Brito en conférence de presse.

« Les joueurs ont fait preuve d'un grand mental face à un grand de l'Afrique. À nous de continuer sur cette dynamique et continuer notre rêve dans cette CAN. On veut faire mieux qu'en 2022 où on avait atteint les huitièmes. Et pourquoi pas rééditer l'exploit de 2013 en Afrique du Sud, où on avait atteint les quarts. On est ambitieux. Notre exploit durant cette phase de groupes va nous donner des ailes », ensuite poursuivi le patron de l'équipe du Cap-Vert.