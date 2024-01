Afrique: L'Angola participe au 14ème Forum mondial sur la migration

Genève — Une délégation multisectorielle angolaise, conduite par la secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça, participe, du 23 au 25 janvier, au XIVe Forum mondial sur la migration et le développement, qui se déroule au Centre international de conférences de Genève, Suisse.

Selon une note de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'ONU, à Genève, en Suisse, mardi, le chef de la délégation angolaise prendra la parole au panel de haut niveau sur le thème « Mobilité climatique » et, le même jour, sera présent à la réception de bienvenue offerte par l'organisation aux invités.

La délégation angolaise participera également à une séance partagée entre représentants des gouvernements et du secteur privé, organisée par le mécanisme des entreprises, ainsi qu'à la séance de remise du « Prix des Migrants du climat », organisée par le forum sur la vulnérabilité climatique, et à deux tables rondes sur les migrations environnementales.

En plus des séances plénières, la délégation angolaise participera à plusieurs événements parallèles au cours desquels elle abordera avec des partenaires mondiaux la nécessité de réponses à tous les types de migration, en même temps qu'elle fera connaître le travail réalisé par l'Exécutif angolais au niveau national, à la lumière de la politique d'immigration du pays.

L'événement permettra aux États membres, en partenariat avec la société civile, le secteur privé, les gouvernements locaux et régionaux, les jeunes, le système des Nations Unies et d'autres parties prenantes concernées, d'analyser et de discuter de questions sensibles, de parvenir à un consensus, de présenter des solutions innovantes et de partager des politiques et les bonnes pratiques en matière de processus de migration et de développement.