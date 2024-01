Angola: L'Assemblée nationale déplore le décès de l'ancien président du Parlement allemand

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a exprimé lundi sa consternation face au décès de l'ancien président du Parlement allemand, Wolfgang Shauble.

Dans un message envoyé à son homologue Barbel Bas, Carolina Cerqueira considère l'illustre défunt comme un combattant acharné pour la démocratie et l'un des architectes de la réunification de l'Allemagne et un défenseur intransigeant d'une Europe unie et démocratique.

"Au nom des députés angolais, je présente nos sincères condoléances aux parlementaires allemands, à la famille et aux amis de feu Wolfgang Shauble, dont la mémoire et l'exemple de vie continueront d'être présents dans l'histoire du parlementarisme mondial et de la République d'Allemagne», lit-on dans le message de l'Assemblée nationale d'Angola.

L'ancien président du Parlement de la République fédérale d'Allemagne, Wolfgang Shauble, décédé des suites d'une longue maladie, a également occupé les postes de ministre des Finances et de l'Intérieur.