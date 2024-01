Sénégal: Un lot de pièces de lunettes de protection remis au ministère de la Santé

Dakar — L'Agence de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) a remis lundi un don de 730 000 pièces de lunettes de protection au ministère de la Santé et de l'Action sociale, a constaté l'APS.

Ce don, qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), vise à contribuer à minimiser les risques d'accidents ou de maladies du travail, a indiqué le directeur général de l'APIX, Abdoulaye Baldé.

"Dans le cadre de notre politique RSE, nous avons décidé de faire don d'équipements de protection sanitaire de 730 000 pièces de lunettes d'une valeur d'un million de dollars soit 600 millions de francs CFA au ministère de la Santé, pour protéger les yeux des différents risques de projection", a expliqué M. Baldé.

Il a précisé que le matériel offert est constitué de "deux lots". Le premier lot de 480.000 pièces de lunettes médicales de protection est déjà disponible. Le deuxième lot est constitué de "250.000 visières de protection qui vous parviendront au courant de ce mois", a-t-il ajouté.

Selon lui, il s'agit de lunettes "réutilisables" et conçues pour protéger les yeux des différents risques de projection qui "permettront de doter nos structures sanitaires de matériels modernes plus adaptés", tout en "améliorant leur fonctionnalité et minimisant les risques d'accidents ou de maladies du travail".

"Ce don symbolise notre volonté d'unir nos forces pour surmonter les défis actuels et construire un avenir plus résilient", a souligné Abdoulaye Baldé.

Plus qu'un geste "symbolique", ce don marque un "engagement concret" pour "la sécurité et le bien-être de nos concitoyens", a-t-il déclaré.

"Il s'agit d'une contribution à votre immense sacrifice, mais nous espérons qu'il apportera aux professionnels de la santé un peu de réconfort et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions", a estimé M. Baldé.

L'APIX demeure engagée à soutenir le Sénégal dans sa marche vers un avenir meilleur, où la santé et le bien-être de tous sont prioritaires, a-t-il assuré.

Le docteur Habibou Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, s'est réjoui de ce don. Celui-ci, dit-il, "revêt une importance capitale, car comme vous le savez, la protection des agents de santé constitue une préoccupation majeure et est érigée en priorité par notre département".

"Nos agents à tous les niveaux doivent disposer d'équipements adéquats pour agir avec sécurité aussi bien pour eux-mêmes, leurs familles, les malades et la communauté toute entière", a dit le docteur Ndiaye.

Il estime que "ces lunettes vont renforcer la protection contre les projections et éclaboussures de liquides biologiques contaminants dans les yeux et ainsi contribuer au renforcement de la prévention et du contrôle des infections".

Il a conclu en assurant que la répartition du matériel a été faite entre les différentes directions régionales de la santé (DRS) qui vont doter l'ensemble des structures dans leurs zones de responsabilité respective.