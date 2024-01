Afrique: CAN 2024 - «Le résultat a été catastrophique, j'en suis le premier responsable» affirme Jean-Louis Gasset

interview

Après la lourde défaite infligée à la Côte d'Ivoire par la Guinée équatoriale 4 à 0, le sélectionneur des Éléphants Jean-Louis Gasset, a affirmé prendre sa part de responsabilités suite à cette débâcle même s'il peine à expliquer le déroulement de ce match au « scénario catastrophe ».

Vous sembliez avoir le match en main et pourtant la Côte d'Ivoire a fini par sombrer. Comment vous l'expliquez ?

Dans la vie, il y a des fois des matchs cauchemar et des matchs où tout semble se liguer contre vous. On prend un but à une minute de la mi-temps sur la seule occasion de l'adversaire. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu des occasions, on a eu des opportunités et on rentre au vestiaire menés 1-0. En deuxième période, c'est le même scénario, on est dominateurs, les occasions arrivent et des buts sont marqués et refusés. On appelle cela un scénario catastrophe. Un quart d'heure après, coup-franc et but alors que nous faisions le siège de leur défense. On est tombé sur une équipe des plus réalistes.

Vous pouvez encore vous qualifier mais cela relèverait du miracle. Vous continuez d'y croire ?

Nous avons trois points. On a gagné un match, les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés donc on va espérer... Mais quand on attend les résultats des autres, ce n'est pas bon signe.

Vous avez eu des occasions, deux buts ont été refusés pour hors-jeu, votre équipe a manqué de réalisme. Est-ce que vous estimez que vos joueurs ont réellement tout donné sur ces deux derniers matchs ?

Dans la finition, on a un problème d'efficacité. On l'avait le match précédent contre le Nigeria. Je vous avais dit que si on avait ouvert le score, ça n'aurait pas été du tout le même match et aujourd'hui c'est le même discours. En 180 minutes, nous n'avons pas marqué un but et pourtant on a essayé de mettre encore plus d'attaquants sur le terrain pour revenir au score. Et même quand on marquait des buts, ils étaient hors-jeu, on aurait dit qu'il y avait quelque chose contre nous...

Au-delà de ce problème de finition, qu'est ce qui n'a pas marché aujourd'hui selon vous ?

C'est une question difficile. Je ne pense pas que ce soit un problème d'état d'esprit. Franchement, quand je vois les joueurs dans le vestiaire en pleurs, ça me fait mal parce que quand vous êtes le responsable d'une équipe, c'est vous qui prenez la responsabilité de faire cette équipe et de faire des changements. Je pense que l'on a tout donné... J'ai trouvé mes joueurs très fatigués. Mais quand vous avez un scénario comme ça qui est proche d'un cauchemar, il n'y a pas grand-chose à dire, ni à faire.

Est-ce que vous vous sentez personnellement responsable de la défaite ?

Obligatoirement, je me sens coupable et responsable. Quand vous êtes l'entraîneur d'un club ou d'une sélection, vous êtes responsable des résultats. Aujourd'hui, le résultat a été catastrophique, donc bien sûr j'en suis le premier responsable.

La Côte d'Ivoire est en ballotage défavorable et pourrait être éliminée. Si tel est le cas, comptez-vous démissionner ?

On va rentrer à l'hôtel avec le président de la fédération, j'aurais une discussion avec lui et on vous fera savoir ce qui a été décidé.

On a senti vos joueurs baisser les bras après le deuxième but, ils ont semblé très affectés mentalement...

J'ai aussi ressenti que le deuxième but avait été un coup de massue. Ils avaient tellement envie, tellement donné... La Côte d'Ivoire a de bons joueurs, la pression était très forte pour eux. Ils ont une motivation extrême et peut-être que face à des vents contraires, on a un peu trop vite abdiqué.