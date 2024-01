Congo-Brazzaville: Développement agricole - Des groupements de la Bouenza dotés en semences

Le coordonnateur du Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo (Prodivac), Christian Nguinda-Akany, a remis, le 21 janvier à Loudima, dans le département de la Bouenza, huit tonnes de soja et cinq autres de maïs, ainsi que vingt motos triporteurs au ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo.

Produites par l'Institut international de l'agriculture tropicale à la demande du Prodivac, les semences de qualité visent, à en croire les donateurs, à améliorer les rendements des producteurs évoluant ou non dans les Zones agricoles protégées. Quant aux vingt motos triporteurs, elles permettront de minimiser les difficultés liées au déplacement auxquelles plusieurs groupements sont confrontés.

« Le Prodivac que je coordonne depuis quatre mois est maintenant en phase de matérialisation de la vision du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Cet événement a la particularité de toucher la majorité des actions des projets. Il ne s'agit donc non seulement d'un appui direct aux producteurs par une donation de semences, d'une facilitation de l'agro-transporteur des jeunes au travers de tri-porteurs mais aussi du désenclavement des bassins de production puisque les entreprises sont en train de réaliser les études de faisabilité pour des pistes agricoles dans tout le département de la Bouenza », a déclaré le coordonnateur du Prodivac, Christian Nguinda-Akany.

Réceptionnant le matériel, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a rappelé la place de la semence dans le développement agricole. Paul Valentin Ngobo entend poursuivre la stratégie de production locale de la semence afin, a-t-il dit, d'autonomiser le pays et de ne plus dépendre des importations des semences, notamment le maïs et le soja.

« Ce projet dresse, de manière pragmatique, le défi majeur du coût élevé de transport souvent considéré comme un obstacle au développement continu de nos activités agricoles. Cette réalisation mérite donc d'être saluée. Le Prodivac contribuera à l'électrification de trois bassins agricoles dont les zones concernées sont Mayomina, Malolo et Bambou Mingali. Cette initiative permettra la mise en place de plusieurs forages agricoles et attirera davantage d'acteurs dans ces bassins de production », a souligné le ministre.

Le président de la coopérative Alliance Kissalou de Loudima, Aldi Diangou, a exprimé sa satisfaction : « Nous constatons aujourd'hui la matérialisation du projet. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants et contents pour avoir reçu ce don. Cela va nous permettre, dans un premier temps, de réduire le coût de transport parce qu'il faut mettre à la disposition de la population congolaise des produits à des prix acceptables, réduire au maximum nos charges. Nous allons en faire bon usage ».

Les autorités locales ont aussi salué l'initiative prise dans le but d'améliorer les conditions de travail pour accroître les rendements et lutter contre les importations alimentaires. Notons que la République du Congo a reçu de la Banque africaine de développement un prêt de 73 200 000 euros pour financer le Prodivac dont le but est de promouvoir une agriculture compétitive et résiliente, à travers le développement des chaînes de valeurs agroalimentaires.