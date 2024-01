Congo-Brazzaville: Opep - Haithan Al-Ghais visite les installations pétrolières de la société Wing Wah

Après un échange avec les responsables de la société Eni Congo à Pointe-Noire, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Haithan Al-Ghais, a accompagné de Fabrice Okassa, conseiller amont pétrolier du ministre des Hydrocarbures, a visité, le 19 janvier, les installations pétrolières de la société chinoise Wing Wah située à Banga-Cayo, dans la sous-préfecture de Tchiamba-Nsassi.

Au cours de sa visite, le secrétaire général de l'Opep a dit avoir été très honoré de se rendre à Pointe-Noire, surtout après avoir été reçu à Brazzaville par les plus hautes autorités nationales, en commençant par le président de la République lui-même. Ainsi cette visite, a-t-il poursuivi, montre que l'Afrique est importante pour l'Opep, les relations entre les pays exportateurs de pétrole et l'Opep doivent demeurer très puissantes même dans l'avenir.

Les plus hautes autorités du Congo ont pris l'engagement de veiller aux objectifs de l'Opep qui visent la stabilisation du marché du pétrole. « Je suis satisfait des progrès réalisés par la société chinoise Wing Wah, sur ce champ pétrolier de Banga Cayo, parmi ceux-ci on peut noter l'amélioration du niveau de la production, la planification du projet, la présentation et l'intégration entre les différents sites de l'industrie pétrolière en passant par la production du gaz et du pétrole, la liquéfaction, le stockage, la conversion en élément pétrochimie et d'autres éléments comme le gaz naturel. Ainsi, cette exploration induit pourra booster l'économie nationale du Congo. J'ai une ferme conviction que la demande en pétrole va toujours continuer d'augmenter à court, long et moyen terme d'ici à 2025 », a déclaré Haithan Al-Ghais.