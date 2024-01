Afrique: CAN 2023 - Groupe F - La RDC accroche le Maroc à San Pedro

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont bien tenu tête aux Lions d'Atlas du Maroc, le 21 janvier, au stade Laurent-Pokou de San Pedro, en deuxième journée du groupe F de la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2024.

Un but partout a été le score de la rencontre très disputée entre les deux équipes sous une chaleur écrasante. Le sélectionneur Sébastien Desabre de la RDC a aligné une équipe qui devrait contrer le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde Qatar 2022. Il a en fait reconduit le même onze de départ lors de la première journée contre la Zambie (1 but partout). Lionel Mpasi a donc gardé les perches. En défense, il y a eu Gédéon Kalulu à droite, Chancel Mbemba et Inonga Baka dans l'axe, et Arthur Masuaku à gauche. Au milieu de terrain, Charles Monginda Pickel a veillé devant la défense, accompagné de Samuel Moutoussamy, et Gaël Kakuta dans l'animation de jeu. Et le trio d'attaque s'est composé de Yoane Wissa à gauche, Cédric Bakambu dans l'axe et Theo Bongonda à droite.

Le Maroc a tenté de monopoliser le cuir dans les premières minutes. Dès la 6e, le latéral droit marocain du Paris-Saint-Germain, Hakimi, a ouvert la marque, étant à la réception d'un corner. Mais les Léopards de Sébastien Desabre n'ont pas lâché prise. A la 42e minute, Cédric Bakambu a loupé un penalty après une faute de main d'un défenseur marocain dans sa surface de réparation.

Les Léopards sont revenus en seconde période plus déterminés. Sébastien Desabre a effectué des changements notables. Dylan Batubinsika a pris la place d'Inonga Baka à la 46e minute, ce dernier étant blessé à la tête après un contact rugueux avec un Marocain. A la 52e minute, Theo Bongonda a été remplacé par Meschack Elia de Young Boys de Berne en Suisse, et Fiston Kalala Mayele de Pyramids FC d'Egypte est monté à la place de Bakambu. A la 64e minute, Gaël Kakuta a laissé sa place à Silas Katompa de Stuttgart en Allemagne. Le coaching de Desabre s'est vite avéré payant. Désigné meilleur du championnat suisse en 2023, Meschack Elia a apporté de la percussion dans le couloir droit.

A la 74e minute, Chancel Memba l'a isolé d'une passe lumineuse. Et le centre en retrait de Meschack a trouvé Silas Katompa. Le meilleur jeune joueur de novembre et décembre 2020 en Allemagne, en février 2021, a repris de l'intérieur du pied le cuir pour l'égalisation. Les Léopards ont continué à faire le siège du camp des Lions d'Atlas visiblement accablés par la fatigue due à la chaleur à San Pedro. Les derniers instants de la partie, Fiston Mayele a été sur le point d'inscrire le second but des Léopards, sa frappe a été détournée in extremis en corner par le gardien de but de Bounou des Lions d'Atlas du Marocain.

Les Léopards gardent donc intactes leurs chances de qualification au tour suivant, avec l'obligation de résultat en troisième et dernière journée de la phase des groupes contre les Taifa Stars de la Tanzanie qui ont fait jeu égal avec les Chipolopolo de la Zambie (1 but partout). L'on note que le Maroc est premier du groupe avec 4 points, devant la RDC et la Zambie qui ont chacune 2 points. La Tanzanie est dernière du groupe avec 1 point.