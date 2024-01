Congo-Brazzaville: Nuits de la lecture - « Bois diable » a clôturé la 8e édition

A l'occasion de la dernière soirée des Nuits de la lecture, la pièce de théâtre en cours d'écriture d'Alexandra Guenin, « Bois diable », a été contée sur scène le 20 janvier à l'Institut français du Congo.

Durant une heure, la lecture de « Bois diable » a tenu en haleine le public curieux de connaître la suite de ce texte. Une performance captivante, décontractée et un peu drôle rendue possible grâce au talent d'Alexandra Guenin, Géraldine Massamouna, Maryse Banouanina, Harvey Massamba, Boris Mikala, Mack Bienvenu Makita et Arsène Fortuné Bateza. Le spectacle entrecoupé d'échanges, rencontres et confessions intimes s'articule sur la quête d'identité entre tradition et modernité où le rationnel confronte les croyances ancestrales.

« Bois diable » est l'histoire d'une femme vivant en Europe d'origine congolaise, Amathée, qui apprend le décès de son père au Congo et décide de se rendre à la veillée funéraire et à l'enterrement. Lorsqu'elle arrive sur sa terre natale, en fait, elle se retrouve confrontée à des traditions et à une culture qu'elle ne connaît pas. De là, elle est amenée à rencontrer un monde spirituel, alors que c'est un personnage extrêmement rationnel.

Cette rencontre occasionnera une traversée de l'océan Atlantique pour rejoindre la Guyane. Lors de ce voyage rebondissant et plein de surprises, la jeune femme va vivre une expérience avec les esprits qui l'orienteront jusqu'à sa destination finale. Il va se passer quelque chose d'important en Guyane...

« Comme on attend la suite, on ne pouvait pas aller en profondeur. Et même moi, j'ai encore des choses que je dois creuser », a confié Alexandra Guenin. À en croire ses propos, l'écriture de cette pièce avait commencé en juin 2023 dans le cadre d'une résidence de recherche en Guyane. En novembre dernier, Alexandra avait pu faire une séance lecture de ce texte à l'Institut français de Pointe-Noire.

D'ici à avril, elle repartira pour la Guyane pour finir cette écriture. « Fière d'avoir partagé la lecture de "Bois diable" à l'Institut français du Congo de Brazzaville, avec cette merveilleuse équipe artistique. Un défi relevé en un jour et demi, un bonheur avec des talents impliqués et professionnels. Merci Brazzaville pour cette expérience enrichissante. À bientôt sur scène et dans nos coeurs », a-t-elle ajouté. Organisée du 19 au 20 janvier sur le thème « Le corps», la huitième édition des Nuits de la lecture a été également une rencontre des consultations poétiques et des échanges.