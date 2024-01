Congo-Brazzaville: Lutte contre le chômage - L'ACPE lance le Club de l'emploi

L'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) a lancé, le 19 janvier à Brazzaville, son Club de l'emploi dont le but est, entre autres, de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, surtout des étudiants, en les orientant.

La cérémonie de démarrage des activités du Club de l'emploi de l'ACPE s'est déroulée à la Maison russe. Elle a été marquée par des exercices pratiques visant à placer les jeunes étudiants en situation de recherche d'emploi. Pour leur permettre de comprendre les mécanismes favorisant leur employabilité, plusieurs thématiques ont été abordées dont « Développer une démarche structurée pour obtenir un emploi correspondant à leur qualification » ; « Renforcer leurs compétences en tant que chercheurs d'emploi » ; « Mener une recherche active d'emploi avec le soutien d'un conseiller professionnel ».

Une occasion pour l'ACPE de partager avec les jeunes des stratégies facilitant leur insertion dans le monde du travail, en mettant un accent sur les parcours, le retour d'expérience et les astuces liés à l'orientation professionnelle. « Nous ouvrons ce club pour vous aider, quel que soit votre niveau d'études, le domaine de formation dans lequel vous êtes, à vous positionner sur le marché de l'emploi ; à savoir vous préparer, parce que souvent en fin de formation, on se demande comment faire pour trouver un emploi. Nous avons, au sein de l'agence, un service d'orientation pour vous aider justement à savoir faire des bons choix afin que lorsque vous arrivez sur le marché de l'emploi, que vous ne rencontrez plus de difficultés pour vous insérer », a expliqué le directeur général de l'ACPE, Wilfrid Bitsy.

Selon lui, les activités de ce club devraient s'étendre dans les universités publiques et privées afin d'atteindre un maximum de jeunes d'autant plus que l'ACPE voudrait être une maison de la jeunesse, un espace de discussions. En effet, l'inadéquation entre la formation et l'emploi est devenue actuellement un vrai problème de société au regard de la hausse du taux de chômage et du sous-emploi chez les jeunes.

Pour le chef de service pôle emploi ACPE, l'objectif du club est de permettre aux jeunes de s'informer sur les différentes méthodes employées afin de pouvoir décrocher un emploi. « Nous sommes actuellement à l'ère du numérique. De plus, 2024 est décrétée année de la jeunesse, l'objectif pour le club est de pouvoir permettre aux jeunes d'aborder les différentes thématiques liées à l'emploi, à savoir comment se positionner sur le marché de l'emploi, comment rechercher activement son emploi, comment cibler l'emploi. Cela nous permet aussi d'inter échanger avec les jeunes afin de pouvoir connaître leurs attentes et leurs doléances, comment mettre en avant ces compétences actives afin de permettre à ces différents jeunes de pouvoir s'insérer professionnellement », a commenté Haziel Mithou.

Ainsi, les formateurs estiment qu'il est nécessaire d'acquérir d'autres compétences puisque le diplôme ne suffit plus pour accéder à un emploi. Alban Besse est coach en entreprise. « Aujourd'hui, un diplôme ne suffit plus pour être accepté dans une entreprise. Lorsqu'on passe un processus de recrutement, il y a d'autres compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les compétences comportementales, la recherche d'emploi, c'est vraiment un projet, il faut s'investir, il faut être actif, ne pas se limiter à son diplôme. Il faut aller chercher d'autres compétences qui n'ont rien avoir avec la formation de base », a-t-il expliqué.

Une initiative salutaire pour les bénéficiaires dont certains entendent vulgariser les enseignements reçus et partager leurs expériences même dans les écoles afin de pérenniser cette vision de l'ACPE