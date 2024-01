Congo-Brazzaville: Économie numérique - Brazzaville accueille le premier sommet africain de la finance, de la banque et de la digitalisation

Des acteurs-clés de l'écosystème bancaire, de la finance et des communications électroniques de la zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) sont attendus à Brazzaville, du 25 au 26 janvier, pour le premier sommet sous régional organisé sur le thème « La digitalisation du secteur bancaire et financier, un vecteur de croissance et d'intégration de la zone Cémac ».

Le sommet africain de la finance, de la banque et de la digitalisation réunira des membres de gouvernements des pays de la zone Cémac, des autorités de régulation monétaire ainsi que des dirigeants de banques et d'établissements financiers. Le rendez-vous est organisé par Judicaëlle Okemba, président directeur général (PDG) de Pami Partners, société de conseil en finances, en partenariat avec le groupe de presse IC Publications et l'agence de relations publiques Maap.

Les progrès technologiques et leur impact en matière d'usages ont entraîné une évolution profonde des manières de consommer. Cette transformation n'est pas sans conséquence sur les acteurs centraux de l'économie, les banques et les institutions financières, qui doivent ainsi répondre à de nouveaux enjeux. La transformation digitale pose ainsi plusieurs défis aux banques, d'où la nécessité pour les acteurs d'examiner ensemble ce changement de temporalité.

« L'objectif du sommet est de réunir les professionnels de la finance de la zone Cémac où il n'existe pas beaucoup de rencontres de ce type, spécialement sur le thème choisi. D'où l'idée d'organiser ce sommet au Congo. L'objectif est de créer une synergie entre les pays de la zone Cémac, de partager les expériences, et de réfléchir sur la modernisation de l'infrastructure bancaire et financière pour une meilleure intégration régionale », a expliqué Judicaëlle Okemba.

L'événement, a poursuivi la PDG de Pami Parteners, va mettre face à face les acteurs de la finance, des télécommunications et des sociétés d'assurances afin de leur permettre de fluidifier et d'harmoniser leur collaboration pour que les clients puissent profiter au mieux des outils digitaux et financiers qu'ils mettent à leur disposition. « Il permettra de réaffirmer le rôle-clé de la digitalisation du secteur financier et bancaire dans le soutien de la transformation des économies et des systèmes financiers pour une meilleure résilience.

Enfin, il permettra aux gouvernements des pays de la zone Cémac, aux autorités monétaires de régulation (BEAC, Cobac), aux banques et établissements financiers, ainsi qu'aux partenaires privés, de débattre sur les transformations digitales en cours touchant le système bancaire et financier », a-t-elle soutenu. Plusieurs sujets seront abordés lors de ce sommet : fintechs et conformité financière ; innovation technologique ; les défis de l'écosystème bancaire et financier de la zone Cémac ; l'inclusion financière ; la digitalisation des paiements ; la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que le rôle de la microfinance à l'ère de la digitalisation.

Au-delà de son corpus scientifique fait de débat, d'échange, de collaboration et de vitrine, le sommet prévoit de récompenser, à travers les Awards, les acteurs de la finance et des banques de la zone Cémac, selon leurs performances et leurs contributions à faire évoluer le secteur dans la région. « Cette remise de trophées est l'occasion de récompenser ceux qui se démarquent grâce à leurs efforts. L'objectif est aussi de mettre en valeur les réformes, la modernisation, la consolidation, l'intégration et l'expansion rapide du secteur bancaire et de la finance dans la zone Cémac », a commenté Judicaëlle Okemba.

À en croire le site officiel de l'événement, les prix seront remis dans six catégories : banquier de l'année de la zone Cémac ; banque de l'année de la zone Cémac ; ministre des Finances de l'année de la zone Cémac ; fintech de l'année de la zone Cémac ; banque de PME de l'année de la zone Cémac et établissement de la microfinance de l'année.

Titulaire d'un MBA en business & administration obtenu en 2019, Judicaëlle Okemba a créé la société Pami Partners en 2022. Celle-ci offre des services dans les domaines du conseil financier et de l'industrie pharmaceutique. La société identifie les besoins des clients, monte des projets et lève des financements pour des projets au Congo. Actuellement, Pami Partners travaille avec le ministère de la Santé pour lever des fonds dans le cadre d'opérations précises, liées notamment au don de sang. La société fait également de l'accompagnement pour les entités qui la consultent.