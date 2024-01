Maroc: 'Eerchad', une plateforme de référence et d'excellence pour l'inclusion économique des jeunes

Casablanca — La plateforme des jeunes Eerchad Moulay Rachid, se veut une plateforme de référence et d'excellence pour l'inclusion économique, à travers un écosystème innovant d'insertion socioéconomique.

Cette plateforme lancée en mai 2023 et réalisée dans le cadre de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), constitue le prolongement de la plateforme des jeunes Moulay Rachid créée en 2020, offrant l'appui et l'accompagnement nécessaires aux jeunes de l'arrondissement de Sidi Othman pour accéder au marché de l'emploi ou créer des entreprises.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division des affaires sociales au niveau de la préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid, Said Traoua, a indiqué que la plateforme des jeunes Eerchad basée à Sidi Othman, est une entité d'innovation sociale et un centre de convergence des différents programmes et organismes qui oeuvrent dans le domaine de l'inclusion économique des jeunes et de leur insertion professionnelle.

Cette structure, a souligné le responsable, met en place un programme d'accompagnement dédié aux jeunes de la préfecture Moulay Rachid-Sidi Othman, à la recherche d'emploi ou qui sont porteurs d'idées de projets. Elle s'articule autour de trois principaux axes, à savoir : l'Entreprenariat dédié aux porteurs de projets, l'employabilité portant notamment sur l'accompagnement des jeunes en quête d'emploi, en plus de l'axe de l'économie sociale et solidaire destiné aux porteurs de projets dans le domaine des coopératives et des TPE, avec un accent mis sur la commercialisation des produits du terroir, a-t-il poursuivi.

De son côté, le président de la plateforme et de l'Association Najm pour l'inclusion économique des Jeunes, Hassan Rizk, a indiqué qu'Eerchad est une plateforme de convergence entre des différentes institutions, Organismes et programmes liés à la jeunesse pour être, à terme, un "Guichet Unique" en vue de répondre aux attentes des jeunes en terme d'information et d'orientation

Il s'agit également de la mise en place d'un écosystème pour l'insertion socioéconomique des jeunes, à travers des conventions de partenariat avec la sphère académique, les milieux économiques, les organismes institutionnels et les acteurs associatifs, aussi bien nationaux qu'internationaux, le but étant d'élargir l'éventail des compétences qui contribueront au développement de la plateforme et de ses programmes, a-t-il dit.

Et d'ajouter : "Notre Ambition est d'insuffler à nos jeunes la confiance nécessaire en leurs potentialités et de les doter de compétences appropriées pour réaliser leurs propres projets de vie, avec conviction, engagement et responsabilité".

Pour le directeur exécutif de cette plateforme, Amine Moâtassim, cette structure accompagne les jeunes et les écoute pour pouvoir mieux les orienter et les faire bénéficier de formations en matière d'élaboration de projets et d'étude de faisabilité, outre les principes de la gestion d'entreprise. Et de relever que depuis sa création en décembre 2020, la plateforme des Jeunes Eerchad a enregistré un total de 2960 bénéficiaires, tandis qu'en 2023, la plateforme a reçu un total de 1100 jeunes.

Les porteurs de projets, a ajouté M. Moâtassim, bénéficient d'une subvention de 90% du coût global du projet, qui peut aller jusqu'à 100.000 DH, soulignant que les jeunes bénéficient de 30 à 40 heures de formation avant la création des projets et d'un accompagnement de 24 mois après la mise en marche de leurs projets. Pour les chercheurs d'emploi, la plateforme offre 60 heures de formation pour les non diplômés, 30 heures de formation pour les diplômés et 6 mois d'accompagnement après insertion.

Depuis le lancement de sa troisième phase par SM le Roi Mohammed VI en septembre 2018, l'INDH a placé le capital humain, levier essentiel du développement, au coeur de ses préoccupations. Les objectifs stratégiques de cette phase III (2019-2023) visent la réalisation d'un développement humain inclusif, qui permet l'égalité des chances au profit de tous les citoyens.