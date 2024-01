Maroc: M. Rachid Talbi El Alami représente SM le Roi à la cérémonie d'investiture du Président élu du Liberia, Joseph Boakai

Monrovia — Le président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi El Alami, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la cérémonie officielle d'investiture du Président élu du Liberia, M. Joseph Boakai, qui s'est déroulée lundi dans la capitale Monrovia.

La cérémonie officielle d'investiture a eu lieu au Capitol Building (parlement) en présence de chefs d'Etat et de délégation, de membres du Corps diplomatique accrédité au Liberia, ainsi que de plusieurs autres personnalités.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations au président élu, Joseph Boakai, dans lequel le Souverain lui exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères voeux de succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions au service du peuple libérien frère et la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

SM le Roi a fait part également de Sa fierté de la solidité des relations privilégiées unissant les deux pays, basées sur l'amitié et l'estime mutuelle, en réitérant Sa ferme détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le président libérien élu pour aller de l'avant dans le raffermissement et la promotion de la coopération bilatérale au service des aspirations des deux peuples frères et de la consolidation de l'unité, de la stabilité et de la prospérité du continent africain.

Joseph Boakai a succédé au président sortant George Weah qui l'avait battu lors de l'élection présidentielle en 2018.

Vétéran de la politique libérienne, Boakai a gagné au second tour de la présidentielle du 14 novembre 2023, avec 50,64% des voix, contre 49,36% pour son adversaire George Weah.