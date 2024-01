Maroc: L'Académie Mohammed VI de Football est devenue une 'référence mondiale' (Jeune Afrique)

Paris — Avec ses six terrains et ses installations de grand standing, l'Académie Mohammed VI de Football (AMF) est devenue une "référence mondiale", écrit, lundi, le magazine Jeune Afrique.

Installée à Sala Al Jadida, près de Rabat, sur près de 18 hectares, l'AMF forme les pépites de demain, souligne le média panafricain dans un article mis en ligne, sous le titre "l'Académie Mohammed VI de football, fabrique de champions".

"Inaugurée par le Souverain le 31 mars 2010, cette institution s'était fixé comme premier objectif de promouvoir la formation made in Morocco et c'est chose faite", note la publication.

"Avant 2010, la formation était moyenne, ce qui avait un impact sur le niveau de l'équipe nationale", rappelle Tarik Elkhazri, cadre technique à l'AMF, cité par le média.

"Aujourd'hui, les sélections et les clubs marocains doivent en partie leur retour en grâce sur la scène continentale et internationale à cette fabrique de champions ", ajoute-t-on

Rappelant que quatre "académistes" ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec la sélection nationale, Jeune Afrique explique que dernier fait d'armes est le Mondial 2023 des U17, en Indonésie, où les Lionceaux de l'Atlas ont atteint les quarts de finale, pour la première fois de leur histoire.

Dans cette sélection, finaliste de la CAN U17 en Algérie, pas moins de neuf joueurs viennent de l'AMF, note le magazine, assurant que la " relève est là".

%

Et de poursuivre que "chez les U23, champions d'Afrique en 2023 et qualifiés pour les JO de Paris 2024, six académistes se sont hissés sur la plus haute marche du podium. Même satisfaction chez les très jeunes de l'équipe U15 : 60 % des effectifs sont issus de l'AMF".

"Référence mondiale et source d'inspiration pour plusieurs fédérations africaines et européennes, le modèle de l'AMF repose sur un double objectif : sportif et scolaire", souligne Elkhazri.

"Les jeunes que nous formons poursuivent leur scolarité en interne, ce qui est rare, même dans les grands centres de renommée internationale, où l'école se trouve souvent à l'extérieur", indique-t-il à Jeune Afrique, rappelant que "l'AMF dispose, elle, d'une école primaire, d'un collège et d'un lycée. Mieux, le second cycle peut être assuré soit à l'AMF-même, soit à l'Université Mohammed-VI-Polytechnique (UM6P) toute proche, soit encore à l'Université Mohammed-V de Rabat".

Et Jeune Afrique de poursuivre que dans une "démarche inédite, l'AMF a conclu des partenariats avec des universités américaines pour les jeunes qui désirent poursuivre leurs études outre-Atlantique, tout en continuant à pratiquer leur sport. Trois d'entre eux ont ainsi déjà réussi à allier football et recherche scientifique".

Le magazine revient également sur le programme quotidien de formation à l'Académie, qui dispose de 12 antennes régionales, une dans chaque région du Royaume, qui, chacune, offrent terrains de jeu, équipement et encadrement techniques à des jeunes talents, âgés de 9 à 12 ans.