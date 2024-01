Maroc: 7ème AG de la FAAPA - Les agences de presse, un acteur majeur de la coopération et de la souveraineté informationnelles au niveau de la façade atlantique (Panélistes)

Salé — - Les agences de presse ont un rôle majeur à jouer dans la promotion de la coopération informationnelle au niveau de la façade atlantique et dans la préservation de la souveraineté médiatique des pays du continent, ont indiqué, lundi à Salé, les participants à un panel organisé dans le cadre de la 7ème Assemblée Générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA).

Ce panel, tenu sous le thème "Souveraineté africaine en action : perspectives sur l'information et l'initiative pour la façade atlantique", a été également l'occasion de mettre en lumière l'apport des agences de presse en général, et de la FAAPA en particulier, dans l'accompagnement des initiatives de développement dans la zone sahélo-atlantique, notamment l'Initiative stratégique lancée par SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan atlantique, à travers une approche de coopération régionale de développement commun.

Lors de ce panel, modéré par le journaliste et expert des médias camerounais, Xavier Messé A Tiati, les intervenants se sont penchés sur les moyens susceptibles de préserver la souveraineté de l'information africaine et de mutualiser les efforts pour contrer les "fakes news" attentatoires à l'image de l'Afrique, tout en mettant en avant les spécificités africaines dans leurs diversités culturelle, politique et économique.

%

Le Directeur Général de l'Agence de presse Sénégalaise (APS), Thierno Ahmadou Sy, a, dans ce sens, relevé que la promotion de la coopération informationnelle au niveau continental est tributaire de la mise en place de médias forts, "soutenus et appuyés sur tous les plans, que ce soit par les institutions, les industriels africains, les entreprises et par les gouvernements élus".

"Pour concurrencer ceux qui sont en face de nous, il nous faut de la force", a-t-il insisté, notant que "nous puisons cette force dans notre environnement africain".

Le DG de l'APS a, à ce propos, rendu hommage aux différents partenaires de la FAPPA et des agences de presse en Afrique, estimant que l'appui apporté par ces partenaires "ne relève pas du marketing et du commercial, mais constitue le gage d'un avenir meilleur pour une Afrique forte".

Pour sa part, le Directeur Général de l'Agence Congolaise de presse (ACP), Bienvenu-Marie Bakumanya, a mis l'accent sur l'importance de la coopération et de la solidarité intra-africaines dans les différents domaines, faisant observer que le Maroc offre un modèle à suivre en la matière, comme en témoigne les investissements réalisés par le Royaume dans différents pays du continent.

Dans le domaine informationnel, il a appelé à oeuvrer pour consolider la présence des agences et des autres organes de presse sur la scène médiatique à l'échelle continentale, en les dotant des moyens logistiques et des outils techniques, à même de leur permettre de s'acquitter de leur mission dans les meilleures conditions.

Il a, à cet égard, proposé l'organisation de reportages et d'enquêtes communs au sein de la FAAPA, précisant que la fédération des efforts est la seule voie pour faire entendre la voix de l'Afrique et faire connaître la réalité africaine telle qu'elle est.

Pour sa part, la Directrice de publication de "Finances News Hebdo", Fatima Zahra Ouriaghli, a indiqué que cette Assemblée générale se tient dans un contexte exceptionnel, marqué par le lancement de l'Initiative Royale stratégique visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à la côte atlantique, mettant en avant l'attention particulière portée par SM le Roi Mohammed VI au développement de l'Afrique et au raffermissement de la coopération Sud-Sud.

Soulignant l'importance de la coopération entre les différents organes de la FAAPA, qui disposent des moyens de conjuguer et fédérer leurs efforts, elle a noté que la Fédération, en tant que plateforme d'échange, joue un rôle prépondérant pour la préservation de la souveraineté de l'information au niveau du continent.

Mme Ouriaghli a également fait observer que l'Afrique "est en train de se réinventer et a besoin d'intelligence collective, à travers la mutualisation des efforts pour démocratiser l'information et trouver des solutions novatrices", ajoutant que la FAAPA est un vecteur pour assurer l'indépendance au niveau de l'information.

Elle a, en outre, relevé que les agences de presse africaines sont appelées à saisir les opportunités qui s'offrent à elles et à tirer profit des bonnes pratiques des journalistes pour forger des réponses appropriées et aboutir à la souveraineté médiatique, particulièrement dans le contexte de la forte digitalisation des informations.

De son côté, le Directeur général de Ghana News Agency (GNA), Albert Kofi Owusu, a plaidé pour une action commune et une coopération à tous les niveaux entre les agences de presse africaines pour surmonter tous les défis actuels, notamment les "fake news".

A cet égard, il a fait savoir que les agences de presse devraient communiquer davantage sur l'ensemble des initiatives et programmes mis en place à l'échelle continentale, dans l'objectif de mettre en lumière l'Afrique et ses ressources naturelles et humaines.

M. Owusu a aussi insisté sur la nécessité d'investir davantage dans le développement de la coopération entre les agences de presse africaines et de capitaliser sur les réalisations de la FAAPA, pour plus de visibilité auprès des médias du monde, appelant à intensifier les réunions et la communication entre les différents acteurs médiatiques africains pour la préservation de la souveraineté médiatique.

Placée sous le thème "L'information africaine : un enjeu de souveraineté majeur", la 7ème Assemblée Générale de la FAAPA réunit, deux jours durant, les Directeurs Généraux d'agences de presse africaines, des experts des médias et des personnalités éminentes de la région atlantique africaine pour explorer les moyens de renforcer la souveraineté africaine, à travers l'information et les initiatives dynamiques le long de la façade atlantique.