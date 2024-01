Afrique: CAN2023 / Belmadi ( Coach de l'Algérie) - « Un match important et décisif à la fois »

En conférence de presse d'avant - match, Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie estime que lui et ses joueurs vont se battre jusqu'au bout face à la Mauritanie afin de composter leur ticket pour le prochain tour de la CAN2023.

« C'est un match décisif, appelons un chat un chat. Avec peut de temps de préparation, nous avons joué avant hier, c'est aussi simple que ça. Inshallah, demain on gagne. On est dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Il y a 22 équipes sur 24 qui ne sont pas encore qualifiées avant le troisième match », a déclaré d'emblée le sélectionneur national.

Djamel Belmadi a confirmé en outre l'absence de Ismaël Bennacer ( blessé), demain face à la Mauritanie, alors que Ramy Bensbaini est suspendu pour cumul de cartons.

« je regrette l'absence de Bensebaini et de Bennacer qui sont des joueurs importants, mais, nous avons des joueurs internationaux de bon niveau près à les remplacer. Sur le plan physique tout le travail fait en amont au Togo c'est fait pour être prêts . Le plus important demain c'est de réduire les erreurs au maximum, et être encore plus précis devant les buts, pour faire le break dans nos matchs. Demain on va gagner....», explique le coach algérien.

« Mahrez reste notre capitaine, ne le tuez pas trop vite..»

Interrogé sur le rendement du capitaine Riyad Mahrez depuis le début de la CAN2023, qui est en deçà des attentes, Belmadi a rétorqué.

« Je ne veux que les gens oublient ce que Mahrez sait faire. Ok ce n'était pas ses deux meilleurs matchs en sélection mais ne le tuez pas trop vite. Je ne vous dirais pas si il sera titulaire ou sur le banc, ce n'est pas le plus important. Ça reste notre capitaine », insiste Belmadi.

« l'idéal, c'est de ne pas parler d'arbitrage »

Interrogé sur les fautes d'arbitrage dont a été victime son équipe face à l'Angola puis contre le Burkina - Faso, Belmadi estime que ;

« L'idéal est de laisser le sujet de l'arbitrage et de se concentrer sur le match, mais quand il y a des décisions qui peuvent changer le cours de match on doit en parler. On a encaissé trois buts après recours à la VAR, dont deux buts face au Burkina Faso qui sont valables. On a eu trois situations où la VAR aurait du être vérifiée, ça me dérange beaucoup », a fait savoir le coach Algérie et d'ajouter :

« Dans des matchs assez serrés, c'est frustrant qu'une décision d'arbitrage fait basculer un match. Contre le Burkina on ne concède qu'un corner, ils n'arrivent qu'une fois dans notre surface».

« En 2022, on n'était pas dans la même situation »

Djamel Belmadi pense que la situation de l'équipe est différente de celle de 2022 au Cameroun.

« On n'est pas dans la même situation que celle de la CAN-2021 (1 point en deux matchs, NDLR), mais ça reste un match décisif. J'aime la pression, le football c'est beaucoup d'émotions et d'efforts. Les joueurs n'ont pas de souci, on a juste envie de bien faire, on s'attend à une bonne bataille qui nous attend demain, on est conscients», conclu t-il.