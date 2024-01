Sénégal: Saint-Louis / 19ème édition des consultations médicales gratuites de la langue de barbarie - Près d'un millier de bénéficiaires dont 12 opérées par des médecins espagnols

La 19ème édition des journées de consultations médicales gratuites de la Langue de Barbarie s'est déroulée sur 07 jours avec plus de 800 personnes consultées ou opérées. C'est à l'initiative de l'Association Santé-Education-Environnement de Saint-Louis qui a mobilisé des médecins espagnols à cet effet. Ses responsables ont également subventionné une association de personnes en situation de handicap de la localité à hauteur de 800 000 FCFA.

C'est le dispensaire de l'Hydrobase, un quartier de la Langue de Barbarie à Saint-Louis qui a abrité cette 19ème édition des consultations médicales gratuites initiées par l'Association Santé Éducation Environnement (AS2E) de Saint-Louis en collaboration avec l'Association «Jereu Jeuf». Des centaines de personnes venues des différents quartiers de Saint-Louis et ses environs ont été consultées gratuitement par une équipe de médecins espagnols spécialisés en Orthopédie, Traumatologie et Médecine Générale. Ils ont pu, pendant 07 jours, consulter environ 890 patients dont une douzaine ayant subi avec succès des interventions chirurgicales.

Ce qui constitue un motif de satisfaction pour Babacar Gaye, un natif de la Langue de Barbarie par ailleurs Président de l'Association AS2E et qui parle de bilan positif. « Le quartier Hydrobase a toujours voulu avoir sa propre journée de consultations médicales gratuites et désormais, c'est chose faite. C'est une continuité et d'autres consultations avec d'autres médecins sont prévues prochainement. Déjà, au mois de février prochain, des ophtalmologistes espagnols vont revenir ainsi que le Docteur Carlos, spécialiste en malformation et son équipe.

Désormais, les médecins espagnols font partie du décor de la Langue de Barbarie », a laissé entendre Babacar Gaye. En effet, a-t-il renseigné, ce partenariat avec les médecins espagnols durs depuis 5 ans. Le natif de Goxu Mbacc et également Administrateur du Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) n'exclue pas d'élargir ses consultations médicales gratuites à d'autres localités comme l'arrondissement de Rao et les communes de Gandon, de Fass et de Mpal dans le département de Saint-Louis. En marge de cette cérémonie, une subvention de 800 000 FCFA a été octroyée à une association de personnes vivant avec un handicap afin de leur permettre d'acquérir des prothèses pour faciliter leur déplacement.