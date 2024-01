Afrique: Sénégal vs Guinée en Coupe d'Afrique des Nations - Les Lions restent maîtres des derbies

Le Sénégal et la Guinée vont croiser le fer demain mardi 23 janvier au stade Charles Konan Banny pour le compte de la 3ème journée de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ce derby ouest africain devrait définir la première place de du groupe C. Mais il va aussi prolonger cette longue rivalité entre les deux voisins sur la cinquantaine des matchs, toutes compétitions confondues, qui ont jusqu'ici opposées les deux nations voisines. Vainqueurs des deux précédents derbies (1994-2006), sur les trois disputés en phase finale de Coupe d'Afrique des nations, les Lions ont jusqu'ici l'avantage des statistiques face au Syli national.

A l'heure d'affronter, ce mardi le Sénégal, Kaba Diawara aura sans doute l'esprit tourné vers deux derniers duels entre les Lions et le Syli à la Coupe d'Afrique. Le sélectionneur national a été un des acteurs des deux dernières confrontations entre le Sénégal et la Guinée. D'abord en tant que joueur et ensuite en tant que sélectionneur du Syli national. Après leur tout premier duel amical du 15 février 1963, le Sénégal et la Guinée, se sont effet, affrontés à 46 reprises.

En dehors de leur rencontre lors des phases de qualification, les deux nations ne se sont croisées en phase finale de Coupe d'Afrique qu'à trois reprises. La première confrontation remonte à la CAN 1994 en Tunisie. Le Sénégal et le Syli national et partagent le Groupe D et se retrouvent dans un match décisif pour l'un des deux tickets qualificatifs pour les quarts de finale.

L'équipe guinéenne réussira d'entrée à prendre l'avantage son attaquant vedette Titi Camara qui a ouvert le score à la 44e minute. La bande du duo Boubacar Sarr Locotte- Bocandé hausse son jeu et égalisera grâce à un pénalty inscrit par Momath Guèye sur penalty (46e). Athanas Tendeng (50e) se charge de clôturer la marque (2-1) et propulse le Sénégal au second tour. Le chemin des équipes se croisera lors de CAN 2006 disputée en Egypte. Qualifiés in extremis pour les quarts de finales avec trois points, le Sénégal fait face, ce 29 mars à Alexandrie, à la Guinée, dans une partie sous haute tension. Les Guinéens marqueront vite leur empreinte.

Sur une passe en retrait du défenseur sénégalais, Kaba Diawara, l'actuel sélectionneur national chipe le ballon sur les pieds du gardien Tony Sylva pour aller marquer sur des cages vides. Le duel prendre une autre tournure. Les Sénégalais ne tardent pas à remonter le cours de la rencontre en égalisant grâce à Pape Bouba Diop (62e). Sur une perte de balle de Dian Bobo Baldé depuis le milieu du terrain, Henri Camara va prendre les choses en main en récupérant la balle pour foncer dans la surface. Il évite au tacle du défenseur guinéen et adresse un centre à Mamadou Niang. Seul à l'entrée de la surface, l'attaquant des Lions trompe le gardien guinéen d'un puissant plat du pied droit (2-1).

La fin de partie est tendue. El Hadj Diouf a failli en venir aux mains avec Fodé Mansaré. Le Sénégal parviendra à prendre l'avantage grâce à Henri Camara qui marque sur une passe vide (3-1). A la 92ème minute, le Guinéen Pascal Feindouno parviendra à réduire la marque en battant le gardien portier Tony Sylva d'un coup franc enroulé des 20 mètres. Le Sénégal empoche le derby ouest-africain et décroche pour la 2e fois de son histoire une place en demi-finale.

Le Sénégal et la Guinée scelleront leurs retrouvailles que lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Sur le banc du Syli, le sélectionneur Kaba Diawara conduit les troupes au stade Omnisports de Bafoussam dans le cadre de la deuxième journée du groupe B. Après une victoire d'entrée, ce derby ouest africain, décisif pour une qualification en huitièmes de finale, ne connaitra pas de vainqueur. Il se solde par un match nul (0-0).

Historique des Sénégal-Guinée

46 matchs disputés

22 victoires pour le Sénégal

13 victoires pour la Guinée